Phát hiện người phụ nữ SN 1996 rút hơn 350 tỷ đồng tiền mặt để mua nhà, sống như bà hoàng, hàng hiệu dát đầy người

Mới đây, nữ ca sĩ Jennie của nhóm BLACKPINK (Hàn Quốc) đã mua một tòa nhà gần quận Yongsan, Seoul với giá 20 tỷ won (tương đương hơn 350 tỷ VNĐ). Theo tờ Hankyung, vì không có khoản thế chấp riêng biệt, có vẻ như giao dịch được thực hiện hoàn toàn bằng tiền mặt.

Theo báo cáo của Đài truyền hình Kinh tế Hàn Quốc ngày 11, Jennie đã ký hợp đồng mua tòa nhà ở quận Dongbinggo với giá 20 tỷ won vào tháng 5 năm ngoái và hoàn tất thủ tục đăng ký quyền sở hữu vào tháng 12 cùng năm.

Tòa nhà này gồm một tầng hầm và hai tầng nổi, có tổng diện tích sàn là 551,08 mét vuông và diện tích đất là 595 mét vuông. Hiện tại, tòa nhà đang được Đại sứ quán Iraq tại Hàn Quốc sử dụng. Giá mua mỗi pyeong (đơn vị đo diện tích đất tại Hàn Quốc) ước tính khoảng 111 triệu won.

Được hoàn thành vào năm 1970, tòa nhà nằm ở phía bắc của Dongbinggo-dong, một khu dân cư và ngoại giao cao cấp. Khu vực xung quanh được coi là khu vực trọng điểm với triển vọng tăng giá trị trong tương lai do việc tái phát triển Khu đô thị mới Hannam, phát triển Công viên Yongsan.

Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, Jennie đã thuê và chuyển đến một tòa nhà mới xây dựng, nơi sẽ được sử dụng làm trụ sở của công ty quản lý cá nhân của cô, "Od Atelier (OA)". Tòa nhà, một khu dân cư gồm một tầng hầm và bốn tầng nổi với tổng diện tích sàn khoảng 280 pyeong, là một công trình cao cấp có tầm nhìn từ sân thượng ra sông Hàn. Theo ngành bất động sản, tiền đặt cọc được cho là từ 1,5 đến 2,5 tỷ won, tiền thuê nhà hàng tháng từ 60 đến 80 triệu won, và giá bán ước tính khoảng 45 tỷ won.

Ngày 28 tháng 7 năm 2023, Jennie đã mua một căn hộ ở tầng hầm thứ hai của "La Terrace Hannam", một khu biệt thự sang trọng tại Làng Liên Hợp Quốc, Hannam-dong, với giá 5 tỷ won tiền mặt và đã hoàn tất thủ tục đăng ký chuyển vào ở. Căn hộ có diện tích sàn 286m² (87 pyeong) và diện tích xây dựng riêng là 244,97m² (74 pyeong), với năm phòng ngủ và ba phòng tắm.

Jennie (BLACKPINK) từ lâu đã được xem là một trong những nữ idol giàu có và quyền lực nhất K-pop, không chỉ bởi danh tiếng toàn cầu mà còn nhờ khối tài sản cá nhân đáng nể khi tuổi đời còn rất trẻ. Theo các thống kê quốc tế, tính đến năm 2025, giá trị tài sản ròng của Jennie được ước tính dao động từ 30 đến 40 triệu USD, cho thấy rõ sức hút thương mại hiếm có của cô trong âm nhạc, thời trang và quảng cáo.





Sở hữu nền tảng tài chính vững chắc, Jennie nổi tiếng với lối sống xa hoa nhưng tinh tế. Mỗi lần xuất hiện, từ sân khấu, thảm đỏ cho đến đời thường, nữ idol đều gắn liền với hình ảnh hàng hiệu đắt đỏ.

Chuyến nghỉ dưỡng tại Grand Canyon (Mỹ) từng khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi cư dân mạng phát hiện khu resort nơi Jennie lưu trú có mức giá lên tới hơn 4.000 USD/đêm và có thể chạm ngưỡng gần 8.000 USD vào các dịp cao điểm. Với nhiều người, đây là khoản chi tiêu xa xỉ, nhưng với Jennie, nó chỉ như một phần rất nhỏ trong phong cách sống thường nhật.

Bước sang năm 2026, Jennie tiếp tục khẳng định vị thế “Human Chanel” qua chiến dịch Coco Crush mới. Những thiết kế trang sức vàng beige 18K, vòng tay và nhẫn Coco Crush được cô phối cùng trang phục tối giản nhưng đậm tinh thần thanh lịch hiện đại. Không cần phô trương, chính giá trị của món đồ và thần thái người mặc đã đủ tạo nên sức nặng cho hình ảnh.

Không dừng lại ở Chanel, Jennie còn cho thấy gu thời trang đa dạng khi diện nguyên cây Maison Margiela trong những lần xuất hiện tại sân bay. Từ áo khoác dáng dài, quần jeans ống suông đến đôi giày Tabi mang tính biểu tượng, tất cả tạo nên hình ảnh trí thức, avant-garde, đúng tinh thần thời trang cao cấp nhưng kén người mặc.

Gần đây, có thể kể đến màn trình diện của Jennie tại Golden Disc Awards khi cô liên tục thay đổi trang phục từ thiết kế của Dilara Findikoglu cho đến haute couture Maison Margiela Artisanal đặt may riêng. Đặc biệt, bộ trang sức high jewelry custom với hồng ngọc và kim cương, được định giá lên tới hàng triệu USD, đã khẳng định đẳng cấp “phú bà” không thể tranh cãi.

