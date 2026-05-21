Phát hiện người phụ nữ gục chết bên cạnh xe máy

Hải Đường
|

Cơ quan chức năng ở tỉnh Tây Ninh xác định nguyên nhân ban đầu nạn nhân tử vong có thể là do đột quỵ.

Sáng 21-5, UBND xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh cho biết lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục và bàn giao thi thể một người phụ nữ tử vong bên đường cho gia đình lo hậu sự.

Phát hiện người phụ nữ tử vong bên cạnh xe máy ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Một phụ nữ gục chết bên đường cạnh xe máy

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 20-5, bà V.N (42 tuổi; ngụ xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng từ TPHCM về miền Tây.

Khi đến đoạn thuộc xã Bình Đức, bà N. có dấu hiệu mệt mỏi nên đã chủ động giảm tốc độ, từ từ tấp xe vào bãi đất trống ven đường. Tuy nhiên, vừa dừng xe được một lúc, bà N. bất ngờ ngã xuống đất và ngất xỉu.

Thấy dấu hiệu bất thường, người dân địa phương lập tức chạy đến kiểm tra và tiến hành sơ cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trước đó.

Nhận được tin báo, Công an xã Bình Đức đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giữ an ninh trật tự và xác minh danh tính nạn nhân. Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là bà N.

Tiến hành trích xuất camera an ninh khu vực và lấy lời khai từ các nhân chứng, bước đầu cơ quan chức năng nhận định nạn nhân tử vong có thể là do đột quỵ trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông.

Đến 21 giờ cùng ngày, người thân của bà N. đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng cơ quan chức năng làm thủ tục để đưa thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự.

