Sáng 20-11, Công an TP HCM đang điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong trong tiệm spa trên đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn.

Hiện trường vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 tối 19-11, người dân bất ngờ nghe tiếng hô hoán từ cơ sở spa trên đường Lê Thánh Tôn nên chạy đến thì thấy một số người đang sơ cứu một đàn ông nhưng không thành, người này đã tử vong.

Công an phường Sài Gòn phối hợp lực lượng y tế nhanh chóng đến hiện trường phong toả, khám nghiệm hiện trường.

Theo người dân, trước đó người đàn ông đến tiệm spa để sử dụng dịch vụ, sau đó xảy ra vụ việc trên.

Hiện chưa rõ danh tính nạn nhân và cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân.