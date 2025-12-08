HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Phát hiện người đàn ông tử vong trong nhà vệ sinh chung cư ở TPHCM

Anh Vũ |

Nghi chuyện chẳng lành xảy ra tại một căn hộ, ban quản lý chung cư đã cùng bảo vệ mở cửa kiểm tra.

Ngày 8-12, Công an phường Bình Trưng, TPHCM đang điều tra vụ phát hiện người đàn ông tử vong trong chung cư.

Phát hiện thi thể người đàn ông trong nhà vệ sinh chung cư TPHCM - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Theo điều tra, chiều 7-12, ban quản lý và bảo vệ một chung ở nằm trên đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng nghi có dấu hiệu bất thường từ một căn hộ chung cư nên mở cửa kiểm tra.

Tại đây, họ phát hiện một thi thể nam giới đã tử vong trong nhà vệ sinh, thi thể đang phân huỷ nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Bình Trưng phối hợp Công an TPHCM đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Hôm qua, người dân cũng phát hiện người đàn ông 43 tuổi tử vong trong chính căn nhà mình ở đường Nguyễn An Ninh, phường Dĩ An, TPHCM.

