Phát hiện người đàn ông tử vong trong công viên ở TPHCM

Anh Vũ |

Thấy người đàn ông nằm bất động trong công viên, người dân kiểm tra thì phát hiện người này đã tử vong.

Ngày 31-12, Công an phường Hạnh Thông, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong trong công viên.

Phát hiện người đàn ông tử vong trong công viên ở TPHCM gây chấn động - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Lúc đầu giờ chiều cùng ngày, người dân đi qua công viên trên đường Trần Thị Nghĩ, phường Hạnh Thông thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động.

Họ đến kiểm tra thì thấy người này đã tử vong nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Hạnh Thông phối hợp lực lượng y tế sau đó đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Hiện danh tính nạn nhân đang được lực lượng chức năng xác định.

Soha
