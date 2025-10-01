HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Phát hiện người đàn ông tử vong tại tuyến phố ngập nước ở Hà Nội

Ninh Cơ |

Người dân phát hiện thi thể người đàn ông tại tuyến phố ngập nước ở Hà Nội, đã thông báo lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Ngày 30-9, Công an phường Yên Hoà (TP Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trên địa bàn phường.

Phát hiện người đàn ông tử vong tại tuyến phố ngập nước ở Hà Nội- Ảnh 1.

Thi thể người đàn ông được phát hiện trên tuyến phố ngập nước. Ảnh: Đ.X.

Chiều 30-9, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh thi thể một người đàn ông dưới dòng nước ngập ở phố Đinh Núp, phường Yên Hoà. 

Theo đại diện Công an phường Yên Hoà, bước đầu xác định buổi trưa nạn nhân đi uống rượu cùng ngày. 

Trước khi tử vong, người đàn ông gọi điện thoại cho vợ nói "say rượu quá". 

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân phát hiện người này tử vong tại tuyến phố ngập nước, bên cạnh là xe máy bị chết máy.

