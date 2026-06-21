Phát hiện người đàn ông tử vong tại nghĩa trang ở Lâm Đồng

Người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực cổng nghĩa trang trên địa bàn phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 20/6, Công an phường Phước Hội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một người đàn ông tử vong tại khu vực nghĩa trang trên địa bàn.

Hiện trường xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong tại khu vực cổng nghĩa trang thuộc phường Phước Hội nên trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, nạn nhân được phát hiện trong tư thế treo cổ bằng một sợi dây. Bên cạnh có một túi đồ dùng cá nhân và một mảnh giấy ghi thông tin mang tên N.V.B. (sinh năm 1967, quê Bình Định).

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi và thu thập các dấu vết liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Một số người dân sống gần khu vực cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc, họ nhiều lần thấy người đàn ông này đi lang thang quanh địa bàn.