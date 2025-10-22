Sáng 22/10, theo tin từ lãnh đạo UBND xã Việt Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh), trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một người đàn ông dưới chân cầu Là, thuộc thôn Trửa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h tối 21/10, người dân đi qua khu vực cầu Là hoảng hốt phát hiện một thi thể nam giới nằm dưới chân cầu, bên cạnh là chiếc xe máy màu đỏ dựng gần mép đường. Ngay sau đó, người dân đã trình báo cơ quan chức năng.

Chiếc xe máy của nạn nhân ở gần cầu Là

Nhận được tin báo, Công an xã Việt Xuyên nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị liên quan xác minh danh tính nạn nhân. Trong đêm, công an cũng phát thông báo tìm người thân của nạn nhân.

Đến rạng sáng 22/10, nạn nhân được xác định là ông N.Q.Th. (58 tuổi, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh). Thi thể ông Th. sau đó được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Bước đầu, theo nhận định có thể ông Th. bị trượt chân hoặc chết đuối trong lúc đi câu cá.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.