HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện người đàn ông tử vong dưới chân cầu Là

TRẦN LỘC |

Người dân xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông dưới chân cầu Là trong đêm, bên cạnh còn có chiếc xe máy màu đỏ.

Sáng 22/10, theo tin từ lãnh đạo UBND xã Việt Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh), trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một người đàn ông dưới chân cầu Là, thuộc thôn Trửa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h tối 21/10, người dân đi qua khu vực cầu Là hoảng hốt phát hiện một thi thể nam giới nằm dưới chân cầu, bên cạnh là chiếc xe máy màu đỏ dựng gần mép đường. Ngay sau đó, người dân đã trình báo cơ quan chức năng.

Phát hiện người đàn ông tử vong dưới chân cầu Là- Ảnh 1.

Chiếc xe máy của nạn nhân ở gần cầu Là

Nhận được tin báo, Công an xã Việt Xuyên nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị liên quan xác minh danh tính nạn nhân. Trong đêm, công an cũng phát thông báo tìm người thân của nạn nhân.

Đến rạng sáng 22/10, nạn nhân được xác định là ông N.Q.Th. (58 tuổi, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh). Thi thể ông Th. sau đó được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Bước đầu, theo nhận định có thể ông Th. bị trượt chân hoặc chết đuối trong lúc đi câu cá.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Người dân Đà Nẵng đi mua thực phẩm 'tích trữ 3 ngày' từ tinh mơ
Tags

thi thể người đàn ông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại