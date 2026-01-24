Phát hiện người đàn ông SN 1970 ăn xin vỉa hè nhưng có tài sản lên hơn 20 tỷ đồng, sở hữu nhiều khoản đầu tư

Một người đàn ông ăn xin tại Ấn Độ đã khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng khi công khai khối tài sản khổng lồ mà mình tích lũy được sau nhiều thập kỷ mưu sinh trên đường phố. Theo tiết lộ, tổng giá trị tài sản của ông hiện vào khoảng 75 triệu rupee (tương đương hơn 21 tỷ đồng). Nhân vật được nhắc tới là ông Bharat Jain, người đã làm ăn xin hơn 40 năm.

Bí quyết nằm ở sự bền bỉ, kỷ luật và khả năng nắm bắt cơ hội

Trong một cuộc trao đổi với truyền thông địa phương, ông Bharat Jain cho biết bản thân làm việc đều đặn mỗi ngày từ 10 đến 12 tiếng, hầu như không có khái niệm nghỉ ngơi. Thu nhập trung bình hàng tháng của ông Jain vào khoảng 70.000 rupee, tương đương hơn 20 triệu đồng. Ngoài tiền mặt tích lũy, người đàn ông này còn sở hữu một số bất động sản có giá trị tại Mumbai. Câu chuyện về “người ăn xin giàu có” nhanh chóng lan truyền và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong dư luận.

Trên các tuyến phố đông đúc của Mumbai, đặc biệt là những địa điểm tập trung đông người như khu vực ga Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus hay quảng trường Azad Maidan, hình ảnh ông Jain xuất hiện đều đặn mỗi ngày đã trở nên quen thuộc. Ông thường đến đúng giờ, chọn những vị trí đông người qua lại và duy trì thói quen này suốt nhiều năm liền. Theo ông, yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở sự thương cảm của người qua đường mà còn ở sự bền bỉ, kỷ luật và khả năng nắm bắt cơ hội.

Ban đầu, ông xuất thân trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống thiếu thốn khiến ông không có điều kiện tiếp tục việc học. Khi không còn lựa chọn mưu sinh nào khác, ông buộc phải ra đường xin ăn để trang trải cuộc sống.

Từ những ngày đầu chật vật, ông dần xem ăn xin là nguồn thu nhập chính. Mỗi ngày, số tiền ông nhận được phụ thuộc vào lòng hảo tâm của người qua đường, có ngày nhiều, ngày ít. Tuy vậy, trong suốt nhiều thập kỷ, ông hầu như không cho phép bản thân nghỉ ngơi, kể cả ngày lễ hay dịp đặc biệt.

Đầu tư khôn ngoan để giữ tài sản

Không dừng lại ở đó, Bharat Jain còn biết cách quản lý và đầu tư nguồn thu của mình, từ đó sở hữu tài sản và có cuộc sống sung túc hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của những người cùng nghề. Khối tài sản hơn 22 tỷ đồng mà ông đang sở hữu không hoàn toàn đến từ việc ăn xin. Một phần đáng kể trong số đó là kết quả của quá trình tích lũy rồi đem đi đầu tư, kinh doanh trong nhiều năm.

Cụ thể, ông Jain đã mua hai căn hộ tại Mumbai với tổng giá trị khoảng 14 triệu rupee (tương đương 4 tỷ đồng). Đây không chỉ là tài sản có giá trị lớn mà còn là nơi sinh sống của đại gia đình gồm cha ruột, anh trai, vợ và hai con trai của ông.

Bên cạnh bất động sản để ở, ông Jain còn đầu tư vào hai cửa hàng tại thành phố Thane. Những mặt bằng này hiện được cho thuê và mang lại nguồn thu ổn định hàng tháng. Chính dòng tiền đều đặn từ việc cho thuê đã giúp gia đình ông có nền tảng tài chính vững chắc, không quá phụ thuộc vào thu nhập từ việc ăn xin như trước đây, đồng thời bảo đảm cuộc sống lâu dài.

Ông cho hai con trai theo học đầy đủ, đến nơi đến chốn. Hiện nay, cả hai đều đã trưởng thành và tham gia hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình. Họ cùng nhau vận hành một cửa hàng văn phòng phẩm có quy mô khá lớn, góp phần gia tăng thu nhập và mở rộng nguồn tài chính.

Dù điều kiện kinh tế đã vững vàng, ông Jain cho biết nhiều người thân trong gia đình từng khuyên ông nên từ bỏ nghề ăn xin để nghỉ ngơi hoặc chuyển sang công việc khác nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, ông kiên quyết giữ nguyên lựa chọn của mình.

“Tôi yêu công việc này và không có ý định dừng lại”, ông thẳng thắn bày tỏ.

Cách nhìn nhận và tiếp cận nghề ăn xin của ông Jain được đánh giá là khác biệt so với nhiều người. Ông cho rằng bản thân không sống ích kỷ, chỉ biết tích lũy cho riêng mình mà quên đi xã hội xung quanh. Trái lại, ông luôn ý thức việc san sẻ với cộng đồng.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Economic Times, người đàn ông 54 tuổi cho biết ông thường xuyên trích một phần thu nhập để quyên góp cho các ngôi đền và những tổ chức từ thiện tại địa phương. Với ông, việc cho đi không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn là cách để cân bằng cuộc sống, dù công việc mưu sinh của ông xuất phát từ lòng hảo tâm của người khác.

(Tổng hợp)