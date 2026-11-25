Công an xã Bình Xuyên phát hiện người đàn ông mặc trang phục Công an nhân dân, đi xe máy gắn biển xanh viết tay trên đường phố Phú Thọ và khuyến cáo người dân cảnh giác trước các trường hợp có dấu hiệu giả mạo lực lượng chức năng.

Ngày 25/11, Công an xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đang xác minh, xử lý vụ việc một người đàn ông mặc trang phục Công an nhân dân, điều khiển xe máy gắn biển số không đúng quy cách.

Theo thông tin từ Công an xã Bình Xuyên, khoảng 10h30 ngày 23/11/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Bình Xuyên phát hiện tại khu vực đường Nguyễn Tất Thành, thuộc thôn Quảng Khai, một nam giới điều khiển xe máy Honda Wave có biểu hiện bất thường.

Người đàn ông mặc trang phục công an giả di chuyển trên đường. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Người này mặc trang phục Công an nhân dân, sử dụng biển kiểm soát nền màu xanh, các chữ số được viết bằng tay trên tấm vật liệu Alu.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bất thường, tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, đưa người cùng phương tiện về trụ sở Công an xã để xác minh, làm rõ.

Qua xác minh ban đầu, người đàn ông được xác định là Dương Tiến Sỹ (SN 1993, trú tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Trao đổi với gia đình và Công an phường Xuân Hòa, lực lượng chức năng xác định người này có tiền sử bệnh lý về tâm thần, từng điều trị tại bệnh viện chuyên khoa tâm thần trong thời gian dài.

Biển số xe màu xanh viết bằng tay gắn lên xe máy của người đàn ông. Ảnh: CACC Biển số xe màu xanh viết bằng tay gắn lên xe máy của người đàn ông. Ảnh: CACC

Sau khi làm việc, Công an xã Bình Xuyên đã bàn giao ông Sỹ cho gia đình quản lý, đồng thời tạm giữ trang phục, phương tiện và biển kiểm soát để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, Công an xã Bình Xuyên khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những trường hợp mặc trang phục Công an nhân dân nhưng có biểu hiện bất thường, sử dụng biển kiểm soát không đúng quy cách hoặc có dấu hiệu giả mạo lực lượng chức năng.

Cơ quan công an cũng lưu ý, khi tiếp xúc với người tự xưng là cán bộ công an, người dân có quyền đề nghị xuất trình giấy tờ Công an nhân dân, xác minh đơn vị công tác hoặc liên hệ công an xã, phường gần nhất để kiểm tra khi có nghi vấn.

Khi phát hiện người có biểu hiện bất thường, mặc trang phục công an hoặc sử dụng phương tiện có dấu hiệu giả mạo, người dân cần bình tĩnh, không tự ý tranh cãi, kích động mà kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để kiểm tra, giải quyết.

Công an xã Bình Xuyên đồng thời đề nghị các gia đình quan tâm, phối hợp với cơ quan chức năng trong việc quản lý, chăm sóc người thân có vấn đề về sức khỏe tâm thần, tránh để xảy ra những tình huống đáng tiếc, ảnh hưởng đến bản thân và cộng đồng.