Phát hiện người đàn ông chi 19 tỷ đồng mua vàng không cần nhìn giá, thanh toán bằng 3 thẻ ngân hàng: Chủ tiệm lập tức báo công an

Vị khách “sộp” với cách mua hàng bất thường

Tháng 11/2022, một tiệm vàng tại quận Tĩnh An, Thượng Hải, Trung Quốc nhận được tin nhắn từ một khách hàng hỏi về giá vàng và số lượng vàng thỏi hiện có. Nội dung trao đổi ngắn gọn, tập trung vào thông tin giao dịch. Ngay ngày hôm sau, người đàn ông này đến trực tiếp cửa hàng để mua vàng như đã trao đổi trước đó.

Trong lần giao dịch đầu tiên, vị khách sử dụng thẻ tín dụng để mua nhiều thỏi vàng với tổng giá trị khoảng 150.000 NDT (khoảng 570 triệu đồng). Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng, chỉ trong vài phút, và người này hầu như không trò chuyện thêm với nhân viên ngoài các bước cần thiết để hoàn tất giao dịch.

Nhận thấy đây là khách hàng có khả năng chi tiêu lớn, quản lý cửa hàng họ Đới đã chủ động kết bạn với người này qua ứng dụng WeChat. Đúng như dự đoán, chỉ vài ngày sau, vị khách tiếp tục liên hệ và thông báo sẽ quay lại mua số lượng vàng lớn hơn, cụ thể là 10kg vàng thỏi. Lần này, vị khách thậm chí không hỏi giá mà chỉ yêu cầu tiệm vàng chuẩn bị đủ hàng để giao dịch diễn ra nhanh chóng.

Chỉ chưa đầy 30 phút sau khi gửi tin nhắn, người đàn ông xuất hiện tại cửa hàng đúng như hẹn. Đáng chú ý, khách hàng mặc toàn bộ trang phục màu đen, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít, che gần hết khuôn mặt. Sau khi xác nhận số lượng vàng cần mua, người này tiến hành thanh toán số tiền gần 5 triệu NDT (khoảng 19 tỷ đồng). Tuy nhiên, thay vì sử dụng một tài khoản duy nhất, người này chia nhỏ thanh toán bằng 3 thẻ thuộc các ngân hàng khác nhau.

Mặc dù đây là giao dịch có giá trị rất lớn, mang lại lợi nhuận đáng kể cho cửa hàng, nhưng những biểu hiện bất thường của khách hàng khiến quản lý họ Đới cảm thấy nghi ngờ. Việc sử dụng nhiều thẻ ngân hàng khác nhau để thanh toán số tiền khổng lồ, cùng với thái độ kín đáo và hạn chế giao tiếp, khiến anh nhận thấy có dấu hiệu không bình thường. Sau khi cân nhắc, anh quyết định trình báo sự việc với công an địa phương.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, công an quận Tĩnh An đã nhanh chóng đến cửa hàng để xác minh. Từ những dữ liệu giao dịch và lời khai của nhân viên, kết hợp với thông tin điều tra trước đó, lực lượng chức năng nhận định người đàn ông này có thể liên quan đến hoạt động rửa tiền thông qua việc mua vàng.

Nguồn gốc số tiền lớn

Trước đó không lâu, cảnh sát đang điều tra một vụ lừa đảo xảy ra tại quận Phụng Hiền, Thượng Hải. Nạn nhân là một phụ nữ họ Cố, bị lừa số tiền hơn 440.000 NDT (hơn 1,6 tỷ đồng). Quá trình truy vết cho thấy số tiền này đã bị chia nhỏ và chuyển vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Trong đó, có một khoản tiền 150.000 NDT được sử dụng để mua vàng tại chính cửa hàng nơi anh Đới làm quản lý.

Tiếp tục điều tra, cơ quan chức năng phát hiện tài khoản WeChat mà “khách sộp” sử dụng thực chất là tài khoản giả mạo. Ngoài ra, các thẻ ngân hàng được dùng để thanh toán không thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người mua, mà chỉ được sử dụng một lần nhằm tránh bị truy vết. Đây là thủ đoạn phổ biến trong các đường dây rửa tiền, nhằm chuyển đổi tiền có nguồn gốc bất hợp pháp thành tài sản có giá trị và khó truy dấu hơn như vàng.

Thông qua việc theo dõi các giao dịch và mức chi tiêu, cảnh sát đã xác định và bắt giữ người đàn ông trực tiếp đến cửa hàng mua vàng. Người này họ Vương, là thành viên của một băng nhóm chuyên thực hiện hoạt động rửa tiền.

Tại cơ quan điều tra, Vương khai nhận rằng anh ta tham gia đường dây sau khi nhìn thấy quảng cáo tuyển dụng công việc trên mạng với lời hứa “kiếm tiền nhanh, việc nhẹ lương cao”. Theo hướng dẫn, công việc của anh ta chỉ là sử dụng thẻ ngân hàng được cung cấp để đến các địa điểm chỉ định mua vàng. Mỗi lần hoàn thành, anh ta sẽ nhận được khoản tiền công là 5.000 NDT (khoảng 19 triệu đồng).

Dù có nghi ngờ về tính hợp pháp của công việc, nhưng vì bị hấp dẫn bởi khoản thù lao cao, Vương vẫn đồng ý tham gia. Anh ta được cung cấp điện thoại di động và thẻ ngân hàng để thực hiện các giao dịch. Sau khi mua vàng, anh không giữ lại mà đặt các thỏi vàng tại những địa điểm được chỉ định, như gần thùng rác trong nhà vệ sinh công cộng, rồi chụp ảnh gửi cho người điều hành để xác nhận hoàn thành nhiệm vụ.

Từ lời khai của Vương và các chứng cứ thu thập được, cảnh sát đã mở rộng điều tra và bắt giữ thêm nhiều nghi phạm khác có liên quan, bao gồm cả đối tượng cầm đầu đường dây tại một địa điểm khác. Vương cùng 4 nghi phạm khác sau đó đã bị chuyển đến Viện Kiểm sát quận Phụng Hiền, Thượng Hải để xử lý theo quy định pháp luật Trung Quốc, với cáo buộc che giấu hành vi phạm tội và tẩu tán tài sản bất hợp pháp.

