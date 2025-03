Trưa 31/3, Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm tại hiện trường, nơi một nam thanh niên vừa được phát hiện tử vong trong nhà nghỉ.

Theo thông tin ban đầu, sáng nay cơ quan công an nhận tin báo về việc nam thanh niên tử vong tại một nhà nghỉ trên đường 22/12 (khu phố 4, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Ngay sau đó, công an đến bảo vệ hiện trường, thi thể được đưa về nhà xác phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân tử vong.

Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm

Theo thông tin ban đầu, nhân viên của nhà nghỉ theo địa chỉ kể trên đi dọn dẹp phòng. Khi thấy phòng của vị khách nam chưa trả nên nhân viên gọi cửa để kiểm tra song người bên trong không trả lời.

Nhân viên nhà nghỉ sau đó lấy chìa khóa dự phòng mở cửa vào kiểm tra thì phát hiện khách đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.V.B. (34 tuổi, ngụ Bình Dương ).

Theo thông tin từ phía nhà nghỉ, chiều 29/3, thanh niên này đến thuê phòng và đã thanh toán tiền trước. Đêm trước khi xảy ra vụ việc, người này có đi mua bia mang về phòng. Tại hiện trường, nạn nhân nằm trên giường, miệng sùi bọt mép.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.