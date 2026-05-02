HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện nam sinh mặc áo shipper tử vong bên lề đường

Ngọc Văn |

Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ (đoạn qua phường Mỹ Thượng, TP. Huế) khiến một người tử vong tại chỗ.

Sáng 2/5, lãnh đạo UBND phường Mỹ Thượng (TP. Huế) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h cùng ngày, Công an phường Mỹ Thượng nhận tin báo của người dân về một vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ. Ngay sau đó, lực lượng công an phường đã phối hợp với Phòng CSGT và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức khám nghiệm, xác minh, điều tra vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: N. Hoàng

Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân là anh D.L.H.H. (SN 2007, trú tại tổ dân phố Lại Thế 1, phường Mỹ Thượng). Thời điểm xảy ra tai nạn, anh H. điều khiển xe máy Honda Lead BKS 75H1-449.xx lưu thông trên tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ theo hướng từ phường Thuận An về đường Phạm Văn Đồng (phường Mỹ Thượng).

Khi đến khu vực cột đèn số C20, chiếc xe máy tông mạnh vào lề đường. Cú va chạm khiến nạn nhân bị ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Thông tin từ Đội SOS 0 đồng 75 Huế cho biết, anh H. là sinh viên của một trường đại học tại TP. Huế. Thời điểm gặp nạn, nạn nhân mặc áo shipper.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại