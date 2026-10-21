Phát hiện nam sinh kiếm tiền tỷ từ khi còn học đại học, 40 tuổi sở hữu khối tài sản hơn 85.000 tỷ đồng

Từ những thương vụ kinh doanh khi còn ngồi trên ghế giảng đường, nam sinh này từng bước tạo nên bước ngoặt lớn về tài sản.

Nam sinh kiếm hơn 1 tỷ đồng từ thời sinh viên

Theo bảng xếp hạng Hurun U40 năm 2026, Wang Yunan (Vương Vân An), nhà sáng lập chuỗi trà sữa Gu Ming (Cổ Minh), sở hữu khối tài sản ước tính 22,5 tỷ NDT, tương đương khoảng 85.500 tỷ đồng. Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một trong những doanh nhân giàu có của Trung Quốc, Wang Yunan từng bắt đầu hành trình kinh doanh bằng việc bán những mặt hàng nhỏ ngay trong khuôn viên trường đại học.

Wang Yunan sinh năm 1986 tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, có quê gốc ở thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang. Cha mẹ anh từng kinh doanh một cửa hàng tạp hóa nhỏ tại khu vực gần biên giới Trung Quốc - Myanmar. Môi trường gia đình giúp anh sớm tiếp xúc với việc mua bán hàng hóa và hình thành niềm yêu thích kinh doanh.

Wang Yunan (Vương Vân An) bắt đầu kinh doanh từ năm thứ hai đại học, tích lũy hơn 1 tỷ đồng trước khi tốt nghiệp (Ảnh Zhihu)

Năm 2006, Wang Yunan thi đỗ Đại học Công nghệ Chiết Giang, theo học chuyên ngành khoa học vật liệu. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào việc học, chàng trai này sớm tìm cách kiếm tiền từ những cơ hội kinh doanh trong trường.

Theo Sina Finance, ngay từ năm thứ hai đại học, Wang Yunan đã cùng một số người bạn thử sức buôn bán. Nhóm sinh viên kinh doanh nhiều mặt hàng như radio, chăn và các sản phẩm sinh hoạt thông thường phục vụ nhu cầu của bạn học. Nhờ hoạt động này, Wang Yunan tích lũy được gần 300.000 NDT trong thời gian đại học, tương đương hơn 1 tỷ đồng theo tỷ giá tham khảo.

Đây là khoản tiền không nhỏ đối với một sinh viên ở thời điểm đó. Tuy nhiên, thay vì tìm kiếm công việc có thu nhập ổn định sau khi tốt nghiệp, Wang Yunan quyết định sử dụng kinh nghiệm và số vốn tích lũy để tiếp tục khởi nghiệp.

Sau khi ra trường, Wang Yunan từng làm việc tại một đại lý ô tô Toyota ở Hàng Châu nhưng chỉ gắn bó khoảng 7 ngày. Anh nhanh chóng nghỉ việc và trở về quê tại Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, để tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng.

Thời điểm đó, các thương hiệu trà sữa lớn chưa phổ biến tại những thị trấn nhỏ. Nhận thấy nhu cầu của người tiêu dùng, Wang Yunan quyết định mở cửa hàng đồ uống.

Năm 2010, Wang Yunan mở cửa hàng trà sữa Gu Ming đầu tiên rộng khoảng 30 m², có ngày doanh thu chỉ đạt hơn 360.000 đồng (Ảnh Fintec Daily)

Năm 2010, khi mới 24 tuổi, anh cùng cộng sự đầu tư khoảng 140.000 NDT, tương đương hơn 500 triệu đồng, để mở cửa hàng trà sữa Gu Ming đầu tiên tại thị trấn Đại Khê, thành phố Ôn Lĩnh. Cửa hàng có diện tích chỉ khoảng 30 m².

Tuy nhiên, thực tế kinh doanh hoàn toàn khác với kỳ vọng. Theo tờ Đô thị Khoái báo, ngày đầu tiên khai trương, cửa hàng chỉ đạt doanh thu khoảng 98 NDT, tương đương hơn 360.000 đồng. Trong đó còn có một ly trà sữa trị giá 5 NDT do chính người cộng sự của Wang Yunan mua để ủng hộ.

Tình trạng buôn bán ế ẩm kéo dài nhiều tháng. Doanh thu không đủ trang trải các khoản chi phí khiến cửa hàng liên tục chịu áp lực tài chính. Wang Yunan từng thử nhiều cách để thu hút khách, từ quảng cáo, cải thiện dịch vụ đến bán thêm các sản phẩm khác, nhưng kết quả không mấy khả quan.

Từ cửa hàng trà sữa 30 m² đến khối tài sản hơn 85.000 tỷ đồng

Không chấp nhận thất bại, Wang Yunan bắt đầu tập trung cải thiện chất lượng sản phẩm. Anh thử nghiệm nhiều loại trà, điều chỉnh công thức pha chế và tìm hiểu khẩu vị của khách hàng. Có thời điểm, chàng trai còn sử dụng xe ba bánh chở quầy hàng lưu động ra đường để mời người dân dùng thử đồ uống.

Theo trang tin tài chính 21st Century Business Herald, bước ngoặt xuất hiện khi Wang Yunan quyết định sử dụng các loại trà chất lượng cao hơn và chú trọng phát triển hương vị sản phẩm. Cùng với nhu cầu tiêu thụ trà sữa ngày càng tăng tại Trung Quốc, hoạt động kinh doanh của Gu Ming dần khởi sắc.

Năm 2011, thương hiệu bắt đầu mở rộng theo mô hình hợp tác kinh doanh. Đến năm 2013, mạng lưới Gu Ming đạt khoảng 100 cửa hàng. Chỉ bốn năm sau, số lượng cửa hàng đã vượt mốc 1.000, đánh dấu sự phát triển nhanh chóng của thương hiệu.

Từ một cửa hàng nhỏ, Gu Ming phát triển thành chuỗi trà sữa với hàng nghìn địa điểm kinh doanh trên khắp Trung Quốc (Ảnh FoodTalks)

Khác với nhiều chuỗi đồ uống tập trung trước tiên vào những thành phố lớn, Wang Yunan lựa chọn mở rộng tại các đô thị nhỏ, thị trấn và khu vực ngoại ô. Các sản phẩm của Gu Ming chủ yếu nằm trong phân khúc giá từ 10–18 NDT, phù hợp với khả năng chi tiêu của đông đảo người tiêu dùng.

Theo 21st Century Business Herald, tính đến cuối tháng 9/2024, Gu Ming có 9.778 cửa hàng tại Trung Quốc, trong đó khoảng 80% nằm ở các thành phố hạng hai trở xuống. Đặc biệt, khoảng 40% số cửa hàng hoạt động tại các khu vực thị trấn, xã và vùng xa trung tâm đô thị.

Để duy trì chất lượng sản phẩm trên quy mô lớn, Gu Ming đầu tư vào hệ thống kho bãi, vận chuyển và chuỗi cung ứng nguyên liệu. Doanh nghiệp xây dựng mạng lưới phân phối để đưa trái cây tươi, sữa và các nguyên liệu có thời hạn bảo quản ngắn tới cửa hàng.

Theo bảng xếp hạng Hurun năm 2026, Wang Yunan sở hữu khối tài sản ước tính hơn 85.000 tỷ đồn (Ảnh Tide News)

Ngày 12/2/2025, Gu Ming chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong. Theo Forbes China, doanh nghiệp có giá trị vốn hóa khoảng 23,28 tỷ HKD trong phiên giao dịch đầu tiên, đưa Wang Yunan trở thành một trong những doanh nhân đáng chú ý của ngành đồ uống.

Đến năm 2026, theo số liệu Hurun được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, tài sản của Wang Yunan đạt khoảng 22,5 tỷ NDT, tương đương hơn 85.000 tỷ đồng. Phần lớn giá trị tài sản gắn với cổ phần tại doanh nghiệp, do đó có thể biến động theo thị trường chứng khoán.

Từ một sinh viên bán radio và chăn để kiếm tiền, Wang Yunan đã phát triển thương hiệu trà sữa từ cửa hàng nhỏ có ngày chỉ thu vài trăm nghìn đồng thành chuỗi kinh doanh với hàng nghìn địa điểm. Hành trình này cho thấy bước ngoặt tài chính lớn của anh không đến ngay từ lần khởi nghiệp đầu tiên mà trải qua nhiều năm thử nghiệm, thất bại và mở rộng kinh doanh.

Nguồn: 21st Century Business Herald