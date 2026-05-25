Phát hiện một tàu âm thầm tắt tín hiệu rời eo biển Hormuz, chở đầy khí đốt đến thẳng một quốc gia châu Á đang lên ‘cơn khát’

Một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển hàng cho Ấn Độ đã rời eo biển Hormuz để hướng tới bờ biển phía tây nước này, đánh dấu chuyến hàng đầu tiên được ghi nhận đi qua tuyến hàng hải chiến lược kể từ khi xung đột giữa Iran và Mỹ leo thang vài tháng trước.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển do Reuters tổng hợp, tàu Al Hamra thuộc Adnoc Logistics & Services đã được phát hiện đang chở đầy LNG và di chuyển tới Ấn Độ. Trước đó, con tàu đã ngừng phát tín hiệu định vị từ khoảng ngày 19/4 khi đang neo đậu gần cửa phía đông eo biển Hormuz.

Dữ liệu từ Kpler cho thấy tàu đã nhận hàng tại nhà máy xuất khẩu Das Island của Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC), nằm bên trong Vịnh Ba Tư. Hình ảnh vệ tinh cũng ghi nhận hoạt động cập cảng của các tàu LNG tại Das Island trong giai đoạn nhiều tàu tắt hệ thống nhận diện tự động (AIS) khi di chuyển qua Hormuz.

Ngoài chuyến hàng tới Ấn Độ, ADNOC được cho là còn xuất khẩu thêm hai lô LNG khác từ khu vực Vịnh Ba Tư tới Nhật Bản và Trung Quốc bằng các tàu chở khí đã tắt tín hiệu trong quá trình đi qua eo biển này.

Hormuz hiện vẫn là điểm nghẽn lớn đối với thương mại năng lượng toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị chưa hạ nhiệt. Dù Mỹ và Iran đang thúc đẩy đàm phán hòa bình, hai bên vẫn duy trì các biện pháp kiểm soát thực tế đối với tuyến đường thủy vốn vận chuyển khoảng 20% nguồn cung LNG toàn cầu.

Rủi ro an ninh gia tăng khiến phần lớn tàu thương mại đi qua khu vực phải tắt tín hiệu định vị để hạn chế nguy cơ bị theo dõi hoặc tấn công. Theo dữ liệu vận tải biển, các tàu LNG liên kết với ADNOC đã áp dụng biện pháp này thường xuyên khi di chuyển quanh Hormuz và trong Vịnh Ba Tư nhằm bảo vệ tàu và thủy thủ đoàn.

Việc dòng LNG bắt đầu quay trở lại Ấn Độ được xem là tín hiệu tích cực đối với quốc gia nhập khẩu khí đốt lớn thứ tư thế giới. Năm ngoái, hơn một nửa lượng LNG nhập khẩu của Ấn Độ đến từ Qatar và UAE. Tuy nhiên, nguồn cung từ khu vực Trung Đông đã suy giảm mạnh trong những tháng gần đây do gián đoạn vận tải qua Hormuz.

Sự thiếu hụt nguồn cung buộc các doanh nghiệp Ấn Độ phải tăng mua LNG trên thị trường giao ngay với chi phí cao hơn đáng kể, đồng thời cắt giảm phân bổ khí cho một số ngành công nghiệp tiêu thụ lớn.

Dù vậy, khối lượng LNG hiện được nối lại vẫn ở mức hạn chế so với giai đoạn trước xung đột. Trước đây, trung bình mỗi ngày có khoảng ba tàu LNG rời eo biển Hormuz để cung cấp hàng cho thị trường châu Á. Hiện tại, lưu lượng vận chuyển chỉ chiếm một phần nhỏ so với mức thông thường, cho thấy hoạt động xuất khẩu năng lượng từ vùng Vịnh vẫn chịu tác động mạnh từ bất ổn địa chính trị.



