Phát hiện một "ông trùm ngành điện" mở trường cao đẳng, chỉ nhận 26 nhân tài theo học trong 2 năm

Mô hình giáo dục đặc biệt này được đầu tư xây dựng bởi một nhà tư bản nổi tiếng trong lĩnh vực điện lực của Mỹ.

Nếu xét về quy mô lớp học, Deep Springs College là một trong những trường cao đẳng có số lượng sinh viên ít nhất tại Mỹ. Thế nhưng, xét về diện tích khuôn viên, nơi đây lại thuộc nhóm những trường có quy mô lớn hàng đầu.

Được thành lập năm 1917, Deep Springs College đã có hơn một thế kỷ tồn tại với mục tiêu đào tạo những nhà lãnh đạo tương lai. Mô hình giáo dục đặc biệt này được đầu tư xây dựng bởi Lucien L. Nunn (1853-1925), nhà tư bản nổi tiếng trong lĩnh vực điện lực của Mỹ.

Ngôi trường nằm giữa vùng đất gần như không có người sinh sống

Cứ khoảng hai năm một lần, chỉ khoảng 26 sinh viên ưu tú đến từ nhiều quốc gia được tuyển chọn để theo học tại Deep Springs College nằm giữa vùng sa mạc California. Điều khiến Deep Springs khác biệt còn nằm ở mô hình đào tạo gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Người học phải tự quản lý cuộc sống của mình, tuân thủ chương trình học nghiêm ngặt và dành nhiều thời gian lao động chân tay tại trang trại của trường.

Ngôi trường tọa lạc tại một thung lũng hẻo lánh phía đông bang California, giữa vùng High Sierra. Bao quanh trường là những con đèo quanh co, các cánh đồng cây bụi xô thơm và không gian gần như không có dân cư, tạo nên một "ốc đảo" xanh giữa vùng đất hoang sơ.

Tại đây, sinh viên không chỉ học các môn hàn lâm như triết học, giải tích hay khoa học xã hội mà còn bắt đầu ngày mới bằng những công việc của một nông dân thực thụ. Trước khi mặt trời mọc, họ đã có mặt tại chuồng bò để vắt sữa, sau đó tiếp tục chăm sóc gia súc, trồng cỏ linh lăng, chăn nuôi, nấu ăn, sửa máy móc, thu hoạch nông sản hay đảm nhiệm công việc phát thư trong khuôn viên trường.

Trang trại của trường hiện nuôi khoảng 300 con gia súc trên một thung lũng có diện tích gần gấp đôi đảo Manhattan (Mỹ). Khi phóng viên CBS News tới ghi hình, họ còn bắt gặp hai sinh viên đang cưỡi ngựa làm công việc của những "cao bồi" thực thụ.

Khi được hỏi liệu có cảm thấy tiếc nuối vì bỏ lỡ cuộc sống sôi động với các buổi hòa nhạc, tiệc tùng hay những trận bóng đá như sinh viên ở các trường đại học khác, nữ sinh Ziani Paiz trả lời dứt khoát: "Không. Hoàn toàn không."

Học cách sinh tồn để trở thành người lãnh đạo

Theo Ziani Paiz, những trải nghiệm tại Deep Springs College là điều rất khó tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Giống như nhiều sinh viên của trường, Ziani sở hữu thành tích học tập xuất sắc. Nhiều người từng thắc mắc vì sao cô không lựa chọn một trường đại học danh tiếng theo con đường thông thường.

Cô kể rằng nhiều bạn bè cho rằng mình đã quyết định sai lầm khi từ chối cơ hội nhận học bổng bốn năm tại một trường đại học nổi tiếng. Trên thực tế, cô từng được giới thiệu theo học tại Đại học California, Berkeley, một trong những trường công lập hàng đầu nước Mỹ.

Dẫu vậy, Ziani vẫn lựa chọn đến Deep Springs College và chấp nhận cuộc sống giữa sa mạc để trở thành một "nông dân". Theo cô, điều quý giá nhất mà ngôi trường mang lại không chỉ là những trải nghiệm thú vị như cưỡi ngựa hay lùa bò, mà còn là các kỹ năng sinh tồn và khả năng kiên trì trước khó khăn. Bài học lớn nhất chính là không bỏ cuộc khi công việc trở nên vất vả.

Trường vận hành theo một triết lý rất riêng khi tuyển chọn một nhóm nhỏ những sinh viên ưu tú, đưa họ đến một môi trường biệt lập, kết hợp chương trình học thuật khắt khe với lao động chân tay và quyền tự quản để đào tạo nên những nhà lãnh đạo trong tương lai.

Một sinh viên theo học ở trường vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, mô hình này không phù hợp với tất cả mọi người. Chỉ những ai thực sự sẵn sàng dành tối thiểu 20 giờ lao động mỗi tuần bên cạnh việc học mới có thể thích nghi.

Alice Owen, một sinh viên của trường, thường phụ trách bảo dưỡng hệ thống tưới tiêu cho các cánh đồng cỏ linh lăng. Theo cô, nếu hệ thống này gặp trục trặc khiến cỏ không phát triển, đàn bò sẽ thiếu thức ăn. Khi đó, nguồn thực phẩm phục vụ bữa ăn của cả trường cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, mỗi nhiệm vụ dù nhỏ đều gắn với trách nhiệm rất lớn và không thể đơn giản giải quyết bằng một lời xin lỗi nếu xảy ra sai sót.

Điều sinh viên mang theo sau khi rời trường

Padraic MacLeish từng là sinh viên Deep Springs College khoảng 20 năm trước. Sau khi tốt nghiệp, ông quay trở lại đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành của trường.

Theo ông, điều sinh viên học được không chỉ là kiến thức mà còn là tinh thần tự lập. Họ được rèn luyện để chủ động giải quyết vấn đề bằng chính khả năng của mình thay vì chờ đợi người khác.

Đội ngũ giảng viên tại trường cũng rất đặc biệt. Dù mức lương không cao bằng nhiều trường đại học khác, họ được trường hỗ trợ nơi ở và thực phẩm cho cả gia đình. Trong số này có người sở hữu học vị tiến sĩ với nền tảng học thuật sâu rộng, nhưng cũng có những người chỉ tốt nghiệp trung học song lại có kinh nghiệm thực tế và kỹ năng sống phong phú.

Theo Tim Gipson, người quản lý trang trại của Deep Springs College, hầu hết sinh viên tìm đến ngôi trường này vì mong muốn trải nghiệm một mô hình giáo dục khác biệt và tìm kiếm ý nghĩa sâu sắc hơn trong cuộc sống.

Ông cho rằng sau khi hoàn thành hai năm tại đây, sinh viên mang theo không chỉ kiến thức, mà cả đạo đức cộng đồng, sự chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm. Từ đó, họ có thể tiếp tục chuyển tiếp sang những trường danh tiếng như Harvard hay Yale… để phát triển vững vàng.