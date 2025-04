Ngày 6/4, Tổ địa bàn quận Bình Tân, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường An Lạc tiến hành xác minh tìm kiếm người thân cho người đàn ông tử vong trước cổng số 1, bến xe Miền Tây.

Vụ việc được phát hiện vào sáng ngày 5/4. Thời điểm trên, mọi người phát hiện người đàn ông khoảng 35 tuổi nằm gục trước cổng số 1 của Bến xe Miền Tây nên đến kiểm tra. Thấy nạn nhân đã tử vong nên người dân đã gọi điện báo với Công an.

Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, trên ngực trái và vai trái của nạn nhân có xăm hình con rồng, cánh tay trái của nạn nhân có xăm dãy số 6789.

Sau khi khám nghiệm hiện trường hoàn tất, Công an phường An lạc đã đưa thi thể nạn nhân vào bệnh viện khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.