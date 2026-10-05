Phát hiện một máy bay không người lái sải cánh ngang Boeing 747, bay 73 giờ liên tục không cần tiếp nhiên liệu, thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt

Skydweller có sải cánh khoảng 72 m, tương đương hoặc lớn hơn sải cánh của một số phiên bản Boeing 747.

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Một máy bay không người lái có sải cánh tương đương Boeing 747 nhưng trọng lượng tối đa chỉ khoảng 2,5 tấn đang hướng tới khả năng bay liên tục trong 90 ngày mà không cần tiếp nhiên liệu hay phi công. Được phủ bởi 17.248 tấm pin mặt trời, Skydweller đã thực hiện chuyến bay tự hành kéo dài 73 giờ và trải qua các cuộc thử nghiệm trong điều kiện thời tiết phức tạp tại Vịnh Mexico.

Skydweller Aero phát triển máy bay này như một nền tảng bay tự hành sử dụng năng lượng mặt trời, hướng tới các nhiệm vụ giám sát kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng.

Skydweller có sải cánh khoảng 72 m, tương đương một số phiên bản Boeing 747, trong khi trọng lượng cất cánh tối đa chỉ khoảng 2.549 kg. Máy bay được chế tạo chủ yếu từ sợi carbon để giảm trọng lượng.

Trên diện tích cánh khoảng 270 m², máy bay được lắp 17.248 tấm pin quang điện, tạo công suất tối đa khoảng 100 kW. Phần năng lượng dư thừa vào ban ngày được dùng để sạc hệ thống pin nặng khoảng 635 kg, cho phép máy bay tiếp tục hoạt động vào ban đêm.

Skydweller có thể mang tải trọng khoảng 363 kg. Việc không sử dụng nhiên liệu hóa thạch giúp máy bay duy trì hoạt động dài ngày mà không phải hạ cánh để tiếp nhiên liệu.

Nền tảng này bắt nguồn từ Solar Impulse 2, máy bay năng lượng mặt trời từng hoàn thành chuyến bay vòng quanh thế giới vào năm 2016. Năm 2019, Skydweller Aero mua lại máy bay và bắt đầu phát triển thành phương tiện không người lái tự hành.

Với sải cánh lớn và trọng lượng thấp, một trong những thách thức kỹ thuật của Skydweller là duy trì độ ổn định khi gặp nhiễu động.

Các máy bay siêu nhẹ có cánh dài có thể chịu biến dạng đáng kể khi gặp dòng khí hỗn loạn. Nếu không được kiểm soát, sự tương tác giữa khí động học và kết cấu có thể gây quá tải cho cánh.

Thay vì tăng đáng kể độ cứng của kết cấu và kéo theo trọng lượng lớn hơn, Skydweller sử dụng hệ thống điều khiển bay để liên tục điều chỉnh các bề mặt khí động học. Phần mềm giúp máy bay duy trì trạng thái hoạt động trong giới hạn an toàn khi điều kiện bay thay đổi.

Đây cũng là một trong những khác biệt so với các chương trình máy bay năng lượng mặt trời trước đây. NASA từng phát triển HELIOS, mẫu máy bay có thể bay ở độ cao hơn 27.000 m nhưng sau đó bị phá hủy trong một chuyến bay thử nghiệm. Boeing và DARPA cũng từng triển khai chương trình SolarEagle nhưng dự án đã bị hủy bỏ.

Không chỉ là một phương tiện bay bằng năng lượng mặt trời, Skydweller được thiết kế để mang các hệ thống cảm biến phục vụ nhiệm vụ giám sát.

Máy bay có thể được trang bị radar AirMaster S do Thales phát triển, sử dụng công nghệ radar mảng pha điện tử chủ động (AESA) băng tần X, với tầm hoạt động được công bố lên tới 200 km.

Hệ thống có khả năng theo dõi nhiều mục tiêu trên không và trên biển. Trí tuệ nhân tạo được sử dụng để hỗ trợ xử lý dữ liệu và phân loại các đối tượng được phát hiện.

Với khả năng hoạt động ở độ cao khoảng 6.000-10.500 m, Skydweller được hướng tới các nhiệm vụ như giám sát hàng hải, theo dõi môi trường, chống buôn bán ma túy và cung cấp kết nối liên lạc tại những khu vực hạ tầng mặt đất hạn chế.