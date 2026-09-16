Phát hiện một kho báu khổng lồ tại quốc gia có 267 tỷ thùng dầu

Ả Rập Xê Út đã phát hiện 110 triệu tấn nguyên liệu thô chứa uranium tại khu vực Medina; đây là một phát hiện có tiềm năng quan trọng trong bối cảnh Vương quốc này đang đẩy nhanh kế hoạch phát triển ngành công nghiệp năng lượng hạt nhân trong nước.

Theo đài truyền hình nhà nước Ả Rập Xê Út, Bộ trưởng Năng lượng - Hoàng tử Abdulaziz bin Salman đã công bố thông tin này vào thứ Hai tại Hội nghị Toàn thể của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ở Vienna.



Các nghiên cứu địa chất đã xác định nồng độ uranium cao tại khu vực Medina; đồng thời, Ả Rập Xê Út cũng đang đánh giá khả năng thu hồi uranium như một sản phẩm phụ từ ngành công nghiệp sản xuất phosphate quy mô lớn của mình.

Điều quan trọng cần lưu ý là 110 triệu tấn nguyên liệu chứa uranium không đồng nghĩa với việc Ả Rập Xê Út đã tìm thấy 110 triệu tấn uranium nguyên chất. Lượng uranium có thể thu hồi sẽ phụ thuộc vào hàm lượng quặng, điều kiện địa chất và tính khả thi về mặt kinh tế của quá trình khai thác. IAEA cũng đưa ra cảnh báo tương tự rằng việc phát hiện các dấu hiệu có uranium không nhất thiết đồng nghĩa với việc có nguồn tài nguyên có thể khai thác thương mại.

Dù vậy, phát hiện này vẫn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì Riyadh đang xúc tiến kế hoạch đưa điện hạt nhân vào cơ cấu năng lượng quốc gia.

Vào tháng 7, Ả Rập Xê Út và Hoa Kỳ đã ký kết một thỏa thuận mang tính bước ngoặt về hợp tác hạt nhân dân sự, thiết lập khuôn khổ pháp lý để các công ty Mỹ cung cấp công nghệ và thiết bị hạt nhân cho Vương quốc này. Bộ Năng lượng Hoa Kỳ mô tả thỏa thuận này là nền tảng cho mối quan hệ đối tác hạt nhân trị giá hàng tỷ đô la và kéo dài nhiều thập kỷ.

Theo Cơ quan Năng lượng Hạt nhân thuộc OECD và IAEA, hiện tại Ả Rập Xê Út không sản xuất uranium và trước đây cũng chưa từng có ngành công nghiệp làm giàu uranium trong nước.

Hôm thứ Hai, Hoàng tử Abdulaziz nhấn mạnh rằng tham vọng hạt nhân của Vương quốc hoàn toàn vì mục đích hòa bình và sẽ được thực hiện một cách minh bạch với sự hợp tác của IAEA.

Thông báo này cũng làm nổi bật nỗ lực rộng lớn hơn của Ả Rập Xê Út nhằm biến nguồn tài nguyên khoáng sản thành một trụ cột khác của nền kinh tế. Vương quốc này hiện là nước xuất khẩu phân bón phosphate lớn thứ hai thế giới và đang ngày càng chú trọng vào các loại khoáng sản thiết yếu cũng như đất hiếm.

Đối với Riyadh, việc phát triển nguồn tài nguyên uranium trong nước có thể mang lại một mảnh ghép quan trọng cho chiến lược này: sử dụng khoáng sản của chính Ả Rập Xê Út để cung cấp nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân của nước này.