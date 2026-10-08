Phát hiện một đội tàu không tải di chuyển liên tục quanh vùng Vịnh, sắp mang tin vui đến cả thế giới

Có ít nhất 12 tàu chở LNG thuộc sở hữu hoặc được QatarEnergy thuê đang chờ tại vùng biển gần Qatar.

Ảnh minh họa

Qatar đang tập trung một đội tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) không tải tại vùng Vịnh, động thái được xem là dấu hiệu cho thấy nước này có thể đang chuẩn bị tăng cường vận chuyển LNG qua eo biển Hormuz.

Theo phân tích hình ảnh vệ tinh và dữ liệu theo dõi tàu của Reuters, ít nhất 12 tàu chở LNG thuộc sở hữu hoặc được QatarEnergy thuê đang chờ tại vùng biển gần Qatar. Tổng sức chứa của số tàu này ước tính khoảng 1,1 triệu tấn LNG, tương đương khoảng 2% tổng sức chứa của đội tàu LNG toàn cầu.

Việc các tàu được đưa vào khu vực có thể tạo điều kiện để Qatar nhanh chóng tiếp nhận hàng hóa và chuẩn bị cho các chuyến xuất khẩu mới. Tuy nhiên, chưa có gì đảm bảo toàn bộ số tàu này sẽ thực sự đi qua eo biển Hormuz sau khi được chất hàng.

Eo biển Hormuz giữ vai trò quan trọng đối với nguồn cung LNG toàn cầu, khi Qatar là một trong những nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới và phần lớn hoạt động xuất khẩu của nước này phải đi qua tuyến hàng hải này.

Triển vọng nguồn cung bổ sung từ Qatar có thể góp phần giảm sức ép lên thị trường khí đốt toàn cầu. Giá khí đốt tại châu Á và châu Âu đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2022 vào tháng trước, trong bối cảnh hoạt động vận chuyển qua Hormuz bị gián đoạn.

Lưu lượng LNG qua eo biển Hormuz đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi xung đột bắt đầu trong tháng 9. Tuy nhiên, lượng hàng vận chuyển vẫn thấp hơn khoảng 75% so với tháng 2, trước khi Mỹ và Israel xảy ra xung đột với Iran.

Sự phục hồi gần đây của dòng LNG cũng khiến một số khách hàng bất ngờ. Tại Ấn Độ, một số doanh nghiệp đã phải giảm lượng LNG mua trên thị trường giao ngay để dành chỗ cho các lô hàng từ Qatar bắt đầu quay trở lại.

Thị trường hiện theo dõi liệu đà phục hồi này có tiếp tục hay không. Trong khi hoạt động vận chuyển dầu thô qua khu vực đã phục hồi mạnh trong những tháng gần đây, phần lớn dầu được chuyển sang các tàu khác tại Vịnh Oman thông qua hình thức vận chuyển trung chuyển.

Cách thức này khó áp dụng hơn đối với LNG do nhiên liệu được bảo quản ở nhiệt độ cực thấp và đòi hỏi các điều kiện kỹ thuật phức tạp hơn trong quá trình chuyển tải.

Nếu Qatar có thể duy trì hoạt động vận chuyển LNG qua Hormuz, nguồn cung bổ sung từ nước xuất khẩu lớn này có thể giúp thị trường khí đốt quốc tế giảm bớt áp lực nguồn cung trong thời gian tới. Tuy nhiên, diễn biến thực tế vẫn phụ thuộc đáng kể vào tình hình an ninh và khả năng duy trì hoạt động hàng hải qua eo biển này.