Phát hiện mới về hố đen và sự diệt vong của một ngôi sao

Phát hiện mới nhất từ kính thiên văn Hubble

Hố đen siêu lớn, nằm cách Trái đất 300 triệu năm ánh sáng tại lõi của thiên hà ESO 583-G004, đã gài bẫy và xé nhỏ ngôi sao sau khi nó lang thang quá gần, phát ra một chùm tia cực tím cực mạnh mà các nhà thiên văn học sử dụng để xác định vị trí hung bạo của nó.

Khi một hố đen xuất hiện, lực hấp dẫn to lớn của nó tác dụng lực thủy triều mạnh mẽ lên ngôi sao kém may mắn. Khi ngôi sao bị quay càng gần miệng hố đen, lực hấp dẫn tác động lên các vùng của ngôi sao gần hố đen càng mạnh hơn nhiều so với lực hấp dẫn tác động lên vùng xa của ngôi sao. Sự chênh lệch này kéo ngôi sao thành một sợi dài giống như sợi mì, quấn chặt quanh hố đen từng lớp một - giống như mì spaghetti quấn quanh một cái nĩa.

Chiếc bánh rán plasma nóng này nhanh chóng tăng tốc xung quanh hố đen và biến thành một tia năng lượng và vật chất khổng lồ, tạo ra một tia sáng đặc biệt mà các kính viễn vọng quang học, tia X và sóng vô tuyến có thể phát hiện được.

Độ sáng đặc biệt của sự xuất hiện hố đen đặc biệt này cho phép các nhà thiên văn học nghiên cứu nó trong một khoảng thời gian dài hơn so với điển hình cho các sự kiện gián đoạn thủy triều. Các nhà nghiên cứu cho biết, điều này có thể mang lại những hiểu biết mới thú vị về những khoảnh khắc cuối cùng của ngôi sao kém may mắn.

Peter Maksym, nhà thiên văn học tại Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian, cho biết trong một tuyên bố của NASA : “Chúng tôi đang tìm kiếm đâu đó trên rìa của chiếc bánh rán đó. Chúng tôi đang nhìn thấy một cơn gió sao từ hố đen quét qua bề mặt đang hướng về phía chúng tôi với tốc độ 20 triệu dặm một giờ (ba phần trăm tốc độ ánh sáng). Chúng tôi thực sự vẫn đang tìm hiểu về sự kiện này."

Đối với một ngôi sao, việc một ngôi sao bị kéo dài như một sợi mì là một quá trình ấn tượng. Các lớp khí quyển bên ngoài của ngôi sao bị tước bỏ đầu tiên. Sau đó, chúng bao quanh hố đen để tạo thành quả bóng sợi chặt chẽ mà các nhà nghiên cứu quan sát được. Phần còn lại của ngôi sao ngay sau đó, tăng tốc xung quanh hố đen. Mặc dù hố đen nổi tiếng là những kẻ phàm ăn, nhưng hầu hết vật chất của ngôi sao sẽ thoát ra ngoài. Live Science đã báo cáo trước đây rằng, chỉ 1% ngôi sao điển hình từng bị hố đen nuốt chửng .

Kết quả này sẽ được báo cáo tại cuộc họp lần thứ 241 của Hiệp hội Thiên văn Mỹ, được tổ chức tại Seattle trong tuần này.

Theo Live Science