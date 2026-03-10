Phát hiện mỏ 'vàng đen' trữ lượng gần 17 triệu tấn

Công ty khai thác mỏ Blencowe Resources của Anh vừa thông báo về việc phát hiện một mỏ than chì mới tại dự án Orom-Cross ở miền bắc Uganda, châu Phi. Dự án Orom-Cross được kỳ vọng sẽ trở thành mỏ than chì đầu tiên của Uganda, trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đối với loại khoáng sản này tăng mạnh nhờ sự phát triển của xe điện và ngành sản xuất pin.

Phát hiện này được thực hiện sau một chiến dịch thăm dò bao gồm 87 lỗ khoan tại khu vực Iyan. Các ước tính ban đầu cho thấy khu vực này có thể chứa khoảng 16,9 triệu tấn vật liệu chứa than chì.

Thân quặng mới này bổ sung vào hai khu vực đã được xác định trước đó là Northern Syncline và Camp Lode – vốn là nền tảng cho kế hoạch phát triển mỏ hiện tại. Việc bổ sung khu vực Iyan được dự báo sẽ tăng tổng tiềm năng khai thác của dự án khoảng 66%, qua đó củng cố niềm tin của các nhà phát triển vào triển vọng dài hạn của mỏ.

Đối với Uganda, phát hiện này được xem là bước đi quan trọng nhằm đa dạng hóa ngành khai khoáng và thu hút thêm vốn đầu tư.

Nền kinh tế của quốc gia này lâu nay chủ yếu dựa vào nông nghiệp và khai thác khoáng sản quy mô nhỏ. Tuy nhiên, những dự án lớn như Orom-Cross có thể giúp Uganda trở thành nguồn cung khoáng sản mới nổi phục vụ các ngành công nghệ hiện đại.

Than chì là vật liệu then chốt được sử dụng trong pin sạc cung cấp năng lượng cho xe điện, điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Dự án Orom-Cross kỳ vọng sẽ tạo ra việc làm, hỗ trợ phát triển hạ tầng và tạo doanh thu xuất khẩu cho Uganda khi đi vào hoạt động.

Trong bối cảnh các nước phương Tây tìm cách giảm phụ thuộc vào khoáng sản pin từ Trung Quốc – quốc gia đang thống trị chuỗi cung ứng than chì toàn cầu – phát hiện này cũng mang ý nghĩa chiến lược đối với Blencowe Resources.

Khi Mỹ và các nước đồng minh đang tăng tốc tìm kiếm nguồn cung khoáng sản quan trọng thay thế, những phát hiện mới tại Châu Phi ngày càng có tầm quan trọng về địa chính trị. Đối với một công ty Anh như Blencowe, dự án Orom-Cross có thể giúp công ty tham gia vào các chuỗi cung ứng vật liệu pin mới nổi, đồng thời thu hút sự quan tâm của các nhà sản xuất phương Tây đang tìm kiếm nguồn than chì ổn định ngoài Trung Quốc.

Tuy nhiên, phát hiện mới này sẽ không thay đổi ngay lập tức kế hoạch sản xuất ban đầu. Cần có thêm các nghiên cứu trước khi đưa mỏ mới vào giai đoạn vận hành đầu tiên.

Các nhà phát triển dự kiến dự án than chì Orom-Cross sẽ bắt đầu sản xuất vào năm 2027, với giai đoạn đặt mục tiêu sản xuất 20.000 tấn tinh quặng than chì mỗi năm, trước khi nâng công suất lên khoảng 70.000 tấn/năm ở giai đoạn phát triển tiếp theo.

Hiện tại, Blencowe Resources đang tiếp tục thảo luận với các nhà đầu tư để đảm bảo nguồn vốn 160 triệu USD cần thiết để xây dựng mỏ.