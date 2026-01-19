Phát hiện mỏ khí đốt trữ lượng gần 100 tỷ feet khối, đủ cung cấp điện cho hơn 5,7 triệu hộ gia đình trong vòng một năm

Theo Nikkei Asia, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. vừa thông báo nước này đã phát hiện một mỏ khí đốt tự nhiên mới được đánh giá là lớn nhất trong hơn 10 năm qua, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu và củng cố an ninh năng lượng quốc gia.

Mỏ khí mới có tên Malampaya East-1, nằm ngoài khơi bờ biển phía tây đảo Palawan, cách mỏ khí Malampaya hiện hữu khoảng 5 km về phía đông. Theo Tổng thống Marcos, các đánh giá ban đầu cho thấy khu vực này chứa khoảng 98 tỷ feet khối khí đốt tự nhiên. Thông tin được ông công bố trong một video đăng tải trên mạng xã hội Facebook vào sáng sớm thứ Hai.

Philippines hiện là một trong những quốc gia có chi phí năng lượng cao nhất Đông Nam Á, phần lớn do phụ thuộc lớn vào nhiên liệu nhập khẩu để phục vụ phát điện và sản xuất công nghiệp. Thực tế này từ lâu đã trở thành rào cản đối với hoạt động đầu tư và tăng trưởng kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng.

Theo ông Marcos, phát hiện mới sẽ giúp kéo dài vai trò chiến lược của cụm mỏ Malampaya – nguồn cung khí đốt trong nước quan trọng nhất của Philippines. Hiện nay, Malampaya đang đáp ứng khoảng 20% nhu cầu điện năng của đảo Luzon, khu vực đông dân và phát triển kinh tế nhất cả nước. “Phát hiện này giúp tăng cường đóng góp của Malampaya và củng cố nguồn cung khí đốt nội địa của chúng ta trong nhiều năm tới,” Tổng thống Philippines nhấn mạnh.

Ông Marcos cho biết lượng khí đốt tại Malampaya East-1 tương đương gần 14 tỷ kWh điện mỗi năm. Với sản lượng này, mỏ khí mới có thể cung cấp điện cho hơn 5,7 triệu hộ gia đình, khoảng 9.500 tòa nhà thương mại hoặc gần 200.000 trường học trong vòng một năm. Các thử nghiệm ban đầu cũng cho thấy giếng thăm dò đạt lưu lượng khoảng 60 triệu feet khối mỗi ngày, và vẫn còn tiềm năng nâng công suất khai thác trong tương lai.

Theo lãnh đạo Philippines, sản lượng khí dự kiến từ Malampaya East-1 tương đương với mức khai thác của các giếng Malampaya trong giai đoạn đầu phát triển mỏ. Tuy vậy, nếu so sánh với các quốc gia láng giềng như Malaysia và Indonesia – nơi sở hữu trữ lượng khí đốt lên tới hàng nghìn tỷ feet khối – quy mô phát hiện này vẫn ở mức khiêm tốn.

Hoạt động khoan thăm dò tại Malampaya East-1 được triển khai từ giữa năm 2025 bởi một liên danh do Prime Energy dẫn đầu, công ty được hậu thuẫn bởi tỷ phú Enrique Razon Jr. Chính phủ Philippines cho biết đây là cột mốc đầu tiên trong giai đoạn 4 của chiến dịch khoan thăm dò tại khu vực Palawan, đồng thời nhấn mạnh vẫn còn nhiều nỗ lực thăm dò khác đang được tiến hành nhằm tìm kiếm thêm các nguồn năng lượng mới trong nước.

Phát hiện này diễn ra trong bối cảnh Philippines đang đẩy mạnh chiến lược phát triển khí đốt tự nhiên như một loại nhiên liệu chuyển tiếp. Trước đó, vào tháng 1/2025, Tổng thống Marcos đã ký ban hành đạo luật nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp khí đốt hạ nguồn, hướng tới mục tiêu tăng tỷ trọng khí đốt trong cơ cấu năng lượng quốc gia và giảm dần sự phụ thuộc vào than đá và nhiên liệu nhập khẩu.