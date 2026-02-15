Phát hiện mỏ dầu khí ngoài khơi ở độ sâu gần 6.000m, trữ lượng hơn 15 triệu thùng dầu

Ảnh minh họa

Một phát hiện dầu khí mới tại vùng nước sâu Vịnh Mexico đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư năng lượng toàn cầu, trong bối cảnh thị trường vẫn nhạy cảm với mọi tín hiệu về nguồn cung.

Talos Energy – doanh nghiệp thăm dò và khai thác có trụ sở tại Mỹ đã công bố kết quả khả quan từ giếng khoan Ewing Bank 953 (EW 953). Giới chuyên môn nhanh chóng đánh giá đây là một trong những điểm sáng đáng chú ý tại khu vực Vịnh Mexico năm nay.

Giếng EW 953 được khoan ở độ sâu khoảng 5.791m, mức độ đòi hỏi công nghệ và chi phí cao trong khai thác nước sâu. Theo ước tính ban đầu, giếng có thể đạt sản lượng từ 8.000 – 10.000 thùng dầu/ngày.

Kế hoạch phát triển cho thấy giếng sẽ được kết nối với giàn khai thác South Timbalier 311 Megalodon – cơ sở sản xuất ngoài khơi mà Talos sở hữu 33,3% cổ phần. Phần còn lại thuộc về Walter Oil & Gas (56,7%) và Gordy Oil Company (10%).

Song song đó, dự án Sebastian do Murphy Oil Corporation triển khai trong cùng khu vực cũng đang được thúc đẩy, với độ sâu khoan khoảng 3.657m và sản lượng dự kiến 6.000 – 10.000 thùng/ngày. Nếu cả hai dự án đạt kỳ vọng, tổng sản lượng tiềm năng có thể đạt khoảng 15 – 25 triệu thùng dầu quy đổi, với giá trị ước tính xấp xỉ 1,89 tỷ USD.

Ông Joe Mills, Chủ tịch kiêm CEO tạm thời của Talos Energy, cho biết các đặc tính địa chất của giếng “tốt hơn mong đợi”, mở ra khả năng đạt lưu lượng khai thác ban đầu mạnh mẽ.

Về quy mô, sản lượng từ một vài giếng đơn lẻ khó có thể ngay lập tức làm thay đổi cán cân cung – cầu dầu mỏ toàn cầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường năng lượng đang nhạy cảm với rủi ro địa chính trị và biến động nguồn cung, bất kỳ phát hiện mới nào tại khu vực chiến lược như Vịnh Mexico đều có ý nghĩa nhất định.

Đối với Mỹ, việc bổ sung sản lượng trong nước có thể giúp củng cố an ninh năng lượng và giảm áp lực nhập khẩu trong dài hạn. Với giới giao dịch hàng hóa, những dự án nước sâu thành công thường được xem là tín hiệu tích cực về triển vọng nguồn cung trung hạn, qua đó tác động đến chiến lược định giá và phòng hộ.

Tuy vậy, các chuyên gia lưu ý rằng chi phí khai thác nước sâu cao hơn đáng kể so với khai thác trên bờ. Hiệu quả kinh tế thực tế sẽ phụ thuộc vào giá dầu duy trì ở mức đủ hấp dẫn trong thời gian dài.

Dù công nghệ khoan và tiêu chuẩn an toàn đã được nâng cấp đáng kể trong hơn một thập kỷ qua, mỗi dự án mới vẫn phải đối mặt với thách thức kỹ thuật phức tạp, chi phí lớn và rủi ro vận hành không thể xem nhẹ. Các yêu cầu về phòng ngừa tràn dầu, kế hoạch ứng phó khẩn cấp và giám sát môi trường tiếp tục là điều kiện tiên quyết.