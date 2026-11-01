Phát hiện máy bay không người lái Trung Quốc liên tục di chuyển với tốc độ 320 km/h, bay cao đến 2.000 m, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt

Trung Quốc đã ra mắt H-07, mẫu máy bay không người lái đánh chặn, có thể đạt tốc độ 320 km/h, bay xa 15 km và sử dụng AI để nhận diện, khóa, bám theo UAV đối phương trước khi thực hiện pha đánh chặn cuối cùng.

H-07 Rocket FPV là sản phẩm của Shengying Technology, doanh nghiệp Trung Quốc chuyên phát triển drone FPV đánh chặn và các hệ thống chống máy bay không người lái. Mẫu drone này được giới thiệu lần đầu vào đầu năm 2026 như một phương tiện đánh chặn tốc độ cao cự ly ngắn. Phiên bản ban đầu được công bố với tốc độ khoảng 300 km/h, tầm hoạt động khoảng 6 km và thời gian bay khoảng 8 phút.

H-07 sau đó xuất hiện tại triển lãm công nghệ drone ở Warsaw, Ba Lan, cùng mẫu Z-07 có thiết kế gập. Shengying tiếp tục tham gia Triển lãm Kinh tế Tầm thấp và Hệ thống Không người lái Quốc tế tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Thâm Quyến từ ngày 21 đến 23/5. Cuối tháng 9, H-07 cũng được giới thiệu tại DroneX 2026 ở ExCeL London.

Đến đầu tháng 9, nhà sản xuất công bố cấu hình mới với thông số cao hơn đáng kể và tuyên bố H-07 đã bước vào sản xuất hàng loạt.

H-07 sử dụng khung 7 inch, lớn hơn kích thước 5 inch phổ biến trên nhiều drone FPV. Theo thông số mới nhất do nhà sản xuất công bố, thiết bị có thể đạt tốc độ tối đa 320 km/h, trong khi tốc độ hành trình khoảng 100-200 km/h. Tầm bay tối đa đạt 15 km, thời gian hoạt động bằng pin lên tới 10 phút và phạm vi độ cao khoảng 50-2.000 m. Drone có thể mang tải trọng tối đa 300 gram.

Thiết bị có thể cất cánh trực tiếp từ mặt đất hoặc được phóng bằng một bệ cầm tay. Các video của nhà sản xuất trong tháng 5 cho thấy H-07 được phóng lên, cơ động trên không và thực hiện các chuyến bay thử nghiệm.

Mục tiêu của H-07 không phải máy bay chiến đấu thông thường mà là các UAV cỡ nhỏ, gồm drone cánh cố định, cánh tam giác và đa cánh quạt. Nhà sản xuất định vị nó như lớp phòng thủ cự ly ngắn, thực hiện nhiệm vụ đánh chặn ở giai đoạn cuối khi UAV đối phương đã tiến gần mục tiêu cần bảo vệ.

Điểm đáng chú ý nhất của H-07 nằm ở hệ thống dẫn đường bằng AI. Drone được trang bị camera, cảm biến quang học và bộ xử lý AI tích hợp. Hệ thống sử dụng thuật toán thị giác máy YOLO để nhận diện và theo dõi vật thể theo thời gian thực.

Theo Shengying, quá trình đánh chặn gồm nhiều bước: phát hiện mục tiêu, nhận dạng, khóa và liên tục theo dõi đường bay, sau đó điều chỉnh hướng tiếp cận để thực hiện pha đánh chặn cuối. Nhà sản xuất mô tả AI như "bộ não", trong khi camera đóng vai trò "đôi mắt" và hệ thống điều khiển, động cơ đảm nhiệm việc thực thi.

Hệ thống được cho là có thể nhận dạng mục tiêu khi hình ảnh của nó chỉ còn kích thước tối thiểu khoảng 50 x 50 pixel. Khoảng cách khóa mục tiêu được công bố đạt 300 m trong chế độ đất đối không và khoảng 200 m trong tình huống không đối không.

Do đó, AI không nhất thiết phải điều khiển toàn bộ hành trình. H-07 có thể được đưa tới khu vực mục tiêu trước, sau đó sử dụng thị giác máy để nhận diện, khóa và liên tục hiệu chỉnh đường bay trong những giây cuối, khi tốc độ cao khiến việc điều khiển hoàn toàn bằng con người trở nên khó khăn.

Việc đẩy một drone điện nhỏ lên tốc độ hơn 300 km/h cũng đặt ra bài toán nhiệt. H-07 sử dụng 3 biện pháp làm mát riêng biệt, gồm quạt dành cho bộ điều khiển tốc độ điện tử, các khe thông gió trên thân và hệ thống làm mát bộ phát video. Một số tài liệu về thiết kế cũng cho biết động cơ được bố trí hướng lên trên và sử dụng cánh quạt ba lá nhằm cải thiện phản ứng khi cơ động ở tốc độ cao.

Pin được đặt cố định bên trong thân thay vì tháo rời thường xuyên. Drone sử dụng cổng sạc trực tiếp, hướng tới giảm thời gian chuẩn bị giữa các lần triển khai.

Đầu tháng 9, Shengying cho biết khuôn ép nhựa và dây chuyền sản xuất H-07 đã hoàn thiện, đồng thời tuyên bố mẫu drone chính thức bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

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