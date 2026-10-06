Phát hiện máy bay Boeing 747 nặng 150 tấn được vận chuyển bằng đường bộ: Sử dụng 352 bánh xe, vượt 17 rãnh đào, thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt

Thay vì tiếp tục phục vụ các chuyến bay, máy bay được đưa về khách sạn Corendon để trở thành một phần của điểm lưu trú này.

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Một chiếc Boeing 747 nặng khoảng 150 tấn từng thuộc hãng hàng không KLM đã được vận chuyển bằng đường bộ từ sân bay Schiphol đến khách sạn Corendon tại Hà Lan trong một chiến dịch đặc biệt năm 2019. Máy bay được đặt trên hệ thống vận chuyển chuyên dụng với 44 trục, tương đương 352 bánh xe, và phải vượt qua 17 rãnh đào cùng tuyến cao tốc A9.

Chiếc Boeing 747 được Corendon mua lại sau khi rời khỏi hoạt động khai thác thương mại. Thay vì tiếp tục phục vụ các chuyến bay, máy bay được đưa về khách sạn Corendon để trở thành một phần của điểm lưu trú này.

Tuy nhiên, việc đưa một máy bay thân rộng từ khu vực sân bay đến vị trí mới trên mặt đất không đơn giản như vận chuyển một phương tiện thông thường.

Không còn động cơ và không thể tự di chuyển, chiếc Boeing 747 phải được đặt lên hệ thống vận chuyển chuyên dụng do Mammoet thực hiện.

Theo BIGtruck, cấu hình vận chuyển sử dụng 44 trục bánh xe với tổng cộng 352 lốp. Hệ thống này giúp phân bổ khối lượng khoảng 150 tấn của máy bay trong quá trình di chuyển.

Khối lượng lớn của máy bay không phải trở ngại duy nhất. Tuyến đường từ sân bay Schiphol đến khách sạn Corendon có 17 rãnh đào, khiến đoàn vận chuyển không thể đơn giản đi theo một tuyến đường có sẵn.

Để chuẩn bị mặt bằng, các tấm kim loại được đưa tới và lắp đặt dọc tuyến đường, tạo thành những đoạn bề mặt tạm thời đủ khả năng chịu tải cho hệ thống vận chuyển.

Công ty Deinum tham gia vào công đoạn này bằng cách lắp đặt các tấm kim loại, giúp tạo ra tuyến đường tạm cho chiếc Boeing 747. Việc chuẩn bị mặt bằng được thực hiện trước khi đoàn vận chuyển đưa máy bay qua khu vực.

Do kích thước và khối lượng của máy bay, mỗi đoạn đường đều phải được tính toán để bảo đảm hệ thống vận chuyển có thể đi qua mà không gây ảnh hưởng đến mặt đường và địa hình xung quanh.

Một trong những phần đáng chú ý nhất của hành trình là việc chiếc Boeing 747 phải vượt qua cao tốc A9.

Theo kế hoạch, máy bay được đưa qua tuyến cao tốc vào ban đêm từ thứ Sáu sang thứ Bảy, thời điểm lưu lượng giao thông thấp hơn. Đây là một phần trong phương án nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên tuyến đường.

Trong quá trình vận chuyển, chiếc Boeing 747 được di chuyển với tốc độ rất chậm trên hệ thống chuyên dụng. Việc vượt qua cao tốc cũng đòi hỏi toàn bộ hoạt động phải được thực hiện theo trình tự đã chuẩn bị từ trước.

Chiếc Boeing 747 từng hoạt động cho KLM trước khi được Corendon mua lại. Sau khi được đưa khỏi khu vực sân bay Schiphol, máy bay được vận chuyển đến khách sạn Corendon để phục vụ một mục đích hoàn toàn khác.

Atilay Uslu, người sáng lập Corendon, là người khởi động dự án. Tuy nhiên, ông cho biết quy mô và mức độ phức tạp của việc vận chuyển lớn hơn nhiều so với dự tính ban đầu.

Từ một ý tưởng tưởng chừng đơn giản là đưa một chiếc máy bay đã ngừng hoạt động về khách sạn, dự án trở thành một chiến dịch vận chuyển đặc biệt với sự tham gia của nhiều đơn vị, hệ thống vận chuyển hàng trăm bánh xe và công tác chuẩn bị mặt bằng trên toàn tuyến.

Chiếc Boeing 747 sau đó được đưa đến vị trí mới tại khách sạn Corendon, kết thúc hành trình từ sân bay sang mặt đất bằng một phương thức khác thường so với vòng đời thông thường của một máy bay thương mại.