Phát hiện ung thư khi mới ngoài 20, Tiktoker triệu view dùng đam mê chiến đấu với bệnh tật

Chuyến đi đặc biệt

Thiên An được cộng đồng mạng biết đến là một nữ Tiktoker khéo tay, luôn ngập tràn năng lượng và sức sáng tạo. Cô nàng thường chia sẻ những clip vẽ tranh, làm đồ handmade trên trang cá nhân và thu về hàng triệu lượt xem. Ngắm nhìn cô gái xinh xắn, rạng ngời, năng động, ít ai nghĩ cô nàng đang mang trong mình căn bệnh quái ác.

Thiên An thường xuyên chia sẻ các clip vẽ tranh, làm đồ handmade hút triệu views trên trang Tiktok cá nhân





Mới đây, Thiên An khiến người dùng Tiktok bất ngờ khi chia sẻ đoạn clip kể về quá trình phát hiện mắc K. Đoạn video thu về gần 3 triệu lượt xem cùng hàng nghìn tương tác.

Nữ sinh 22 tuổi đến từ TP. Hồ Chí Minh kể, cô phát hiện ra bệnh trong lần đi khám sức khỏe để xin việc sau khi tốt nghiệp lớp chuyên về Vẽ minh họa.

"Lúc đó cơ thể em hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường, chỉ đi khám sức khỏe để chuẩn bị xin việc thôi chứ không có bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh tật. Nhưng khi đi khám, em được các bác sỹ phát hiện là có một vết bầm trong miệng, sau đó em mới đến bệnh viện kiểm tra lại và được chẩn đoán là khối u. Em bắt đầu làm phẫu thuật lấy khối u và chờ kết quả sinh thiết", Thiên An chia sẻ.

Thiên An có niềm đam mê mãnh liệt với hội hoạ.

Trong lúc chờ kết quả sinh thiết của Thiên An, gia đình và các bác sỹ đều hy vọng rằng đây là u lành, bởi cô gái này còn quá trẻ, có sức khỏe tốt.

Thế nhưng về phía Thiên An, bản thân cô vẫn chuẩn bị tinh thần cho trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra. Cô gái Sài thành bắt đầu lên kế hoạch đi những nơi mình thích, làm những điều mình yêu trong khoảng thời gian này.

Thiên An chia sẻ: "Trong khi chờ kết quả, bác sỹ có bảo rằng phần trăm u lành cao, nhưng em lo lắng bản thân không may mắn sẽ rơi vào phần trăm ít nên luôn trong tinh thần đón nhận kết quả xấu nhất.

Thời gian ấy, em đi nhiều nơi ở Vũng Tàu, Đồng Nai, rồi đi khắp Sài Gòn, đến những địa điểm đẹp mà em từng muốn khám phá trước đó nhưng chưa có cơ hội.

Đi đến nơi đâu em cũng tranh thủ chụp lại thật nhiều hình ảnh đẹp, ăn những món ăn ngon... tận hưởng mọi thứ khi mà tâm hồn mình vẫn còn được thảnh thơi, an nhiên.

Em dành thời gian của mình bên người thân yêu nhiều hơn, lắng nghe những câu chuyện của mọi người, để hiểu, để chia sẻ. Đó là những việc mà trước đây đôi khi mình cứ vô tư mà quên mất".

Sau khi trở về từ chuyến đi, Thiên An đã phải cầm hồ sơ bệnh án với kết quả: Ung thư tuyến nước bọt phụ. Cả bầu trời như sụp đổ trước mắt, khi bao mộng mơ, hoài bão đang chờ phía trước bỗng chốc tan biến.



"Khi biết mình bị ung thư, em đi cắt ngắn mái tóc dài đã nuôi dưỡng, chăm chút bao năm qua. Em bước vào ca phẫu thuật lần thứ hai.

Ở lần mổ tiếp theo, em phải cắt bỏ một phần xương hàm trái và mất vĩnh viễn ba chiếc răng cùng bên, đồng nghĩa với sau này em chỉ có thể nhai được một bên.

Khi nhận được tin dữ, em ban đầu rất sốc, nhưng dần khi trấn tĩnh lại, em tin rằng đây là một thử thách cuộc sống này mang lại cho mình. Và điều em cần làm là phải vượt qua, vì cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa..."



Mạnh mẽ chiến đấu với bệnh hiểm nghèo

Thiên An vốn là sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng của trường Đại học Văn Lang. Thế nhưng, khi đang theo học được 2 năm, cô nàng đột ngột rẽ hướng vì tìm thấy niềm đam mê thực sự dành cho mình.

Cách đây 2 năm, Thiên An quyết định dừng lại việc học tại Đại học Văn Lang để theo đuổi niềm đam mê hội họa.

Thiên An tìm thấy chính mình khi đắm chìm trong thế giới màu sắc.

"Em tìm thấy chính mình khi chìm đắm trong bút màu, tranh vẽ, màu vẽ, đất nặn... và cực kỳ yêu thích làm đồ handmade. Từ năm 2020, thông qua Tiktok, em bắt đầu làm video chia sẻ đến mọi người những bức vẽ, món đồ thủ công mà mình làm.

Không ngờ được mọi người quan tâm theo dõi, trang Tiktok cá nhân của em dần có số lượng người theo dõi tăng lên hàng nghìn người, các clip đạt cả triệu views. Lúc phát hiện bệnh, khi chán nản và mệt mỏi, em thường bỏ mọi thứ và ngồi vẽ hay làm những món đồ đáng yêu, đầy màu sắc.

Việc ấy giúp tâm trạng em tốt lên rất nhiều, khi ngồi nhìn ngắm thành quả mà tự tay mình làm ra cũng khiến bản thân thấy vui vẻ và có động lực để tiếp tục chiến đấu với ung thư"- Thiên An tâm sự.

Nhiều người ngỏ ý muốn mua những món đồ handmade Thiên An làm.

Không chỉ kể câu chuyện của mình, thiếu nữ Sài thành còn làm clip hướng dẫn làm đồ chơi bằng đất sét, vẽ tranh, làm đồ handmade... thu hút sự quan tâm của những người có cùng sở thích, đam mê.

Thiên An cho hay cô còn nhận được rất nhiều lời nhắn muốn mua sản phẩm do cô làm ra, nhưng vì chưa từng có kinh nghiệm buôn bán nên An vẫn chưa bắt tay vào kinh doanh một cách chuyên nghiệp.

"Em rất hạnh phúc khi các clip chia sẻ đam mê vẽ vời được mọi người yêu thích, các bạn vào chia sẻ, động viên và gửi lời chúc đến em.

Vì chưa từng buôn bán, sợ có sai sót nên em không kinh doanh các món đồ của mình làm ra mà chỉ làm clip hướng dẫn, hy vọng các bạn xem được video có thể học theo và sáng tạo những món đồ thú vị hay bức tranh đẹp cho riêng mình.

Em có ít bạn bè nên việc được cộng đồng mạng quan tâm khiến em rất trân quý. Hiện tại, may mắn là em có mọi người, có gia đình và bạn trai ở bên, cùng vượt qua sóng gió. Hy vọng sau cơn mưa, sẽ có cầu vồng rực rỡ xuất hiện".



Thiên An cho hay, cô chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội với mong muốn lan tỏa năng lượng sống tích cực, lạc quan dù gặp bất kỳ chông gai, thử thách nào trong cuộc sống.

Trong cuộc sống thường nhật với nhiều thử thách, Thiên An chọn cách mạnh mẽ đối diện.

Hạnh phúc trong cuộc đời phụ thuộc nhiều vào góc nhìn và suy nghĩ riêng của mỗi người. Với Thiên An, tinh thần lạc quan chính là một liều thuốc an thần quý giá giúp cô vững vàng bước đi và cảm nhận được giá trị đích thực của cuộc sống.



Cô muốn nhắn nhủ đến mọi người rằng, lạc quan là một thái độ sống của mỗi người, khi chúng ta lạc quan sẽ thấy tâm hồn mình khỏe mạnh, mà sức khỏe tinh thần lành mạnh giúp ta tận hưởng cuộc sống tốt hơn, đồng thời tăng cường sức khỏe thể chất và sức chịu đựng của cơ thể.

Người lạc quan sẽ biết chấp nhận đối đầu với thực tế để tìm ra cách giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng, hiệu quả nhất.

https://soha.vn/phat-hien-mac-k-khi-moi-ngoai-20-tiktoker-trieu-view-dung-dam-me-chien-dau-voi-thu-thach-20220906180904282.htm