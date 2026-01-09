Phát hiện loạt UAV Tu-143 Reis được cải tạo thành tên lửa hành trình

Quân đội Lebanon thông báo đã thu giữ một kho đạn dược lớn thuộc về nhóm vũ trang Hezbollah ở miền Nam nước này.

OSINTWarfare đã đăng tải một bức ảnh từ nhà kho lên trang cá nhân của mình trên mạng xã hội X.

"Kho báu" được phát hiện giữa hai làng Kafra và Seddikin, trong một khu vực vốn được coi là vùng hoạt động truyền thống của nhóm này.

Giới truyền thông đặc biệt chú ý đến máy bay không người lái Tu-143 "Reis" của Liên Xô, đã được chuyển đổi thành tên lửa hành trình.

Một lượng lớn vũ khí khác cũng được tìm thấy trong kho chứa. Trong số các vật phẩm bị thu giữ có 1.640 bệ phóng tên lửa 122 mm dành cho hệ thống pháo phản lực BM-21 Grad.

Ngoài ra, Quân đội Lebanon đã thu giữ khoảng 4 triệu viên đạn dành cho súng trường tấn công Kalashnikov, họ đang tiến hành tháo dỡ kho chứa và thu giữ số đạn dược tìm thấy.

Chiến dịch này được thực hiện như một phần trong các biện pháp nhằm ổn định tình hình ở miền Nam Lebanon, nơi các cuộc đụng độ và pháo kích vẫn tiếp diễn định kỳ.

Máy bay không người lái Tu-143 "Reis".

Được biết Tupolev Tu-143 Reis là loại máy bay không người lái được Liên Xô chế tạo vào giai đoạn cuối thập niên 1970 cho tới đầu những năm 1980.

Tu-143 được thiết kế để tiến hành các phi vụ trinh sát chiến thuật, nó có thể bay ở tầm thấp, được triển khai từ một chiếc xe tải hạng nặng và khi phóng có sự hỗ trợ của tên lửa đẩy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chiếc UAV này sẽ hạ cánh bằng dù.

Trong quá khứ, chỉ có khoảng 950 chiếc máy bay không người lái loại này được sản xuất, phiên bản ban đầu sử dụng máy ảnh phim 35 mm, nhưng các biến thể sau được trang bị một camera ghi hình hoặc thiết bị phát hiện bức xạ.

Tu-143 giống một quả tên lửa hành trình hơn là UAV thông thường, nó có chiều dài 8,06 m, chiều cao 1,54 m, sải cánh 2,24 m, trọng lượng phóng 1,2 tấn, trang bị động cơ turbine phản lực TR3-117 cho tốc độ bay khoảng 950 km/h, trần bay 5.000 m, tầm hoạt động 200 km.

Chiếc Tu-143 có nhược điểm lớn đó là đường bay khá đơn giản, tốc độ tương đối chậm, không có khả năng lẩn tránh mục tiêu phòng không như những loại UAV chế tạo trong giai đoạn hiện nay.

Mặc dù vậy, cần phải lưu ý rằng Tu-143 với diện tích phản xạ radar nhỏ, hoạt động được ở độ cao khá thấp vẫn là mục tiêu khó bị đánh bại đối với các hệ thống tên lửa phòng không, đặc biệt khi được hoán cải thành tên lửa hành trình như cách mà Quân đội Ukraine đã thực hiện.