Phát hiện loài động vật có vú lâu đời nhất thế giới

Đây là loài xuất hiện trước động vật có vú sớm nhất được xác nhận trước đó khoảng 20 triệu năm.



Brasilodon quadrangularis là một sinh vật giống chuột chù nhỏ, dài khoảng 20 cm (8 inch). Các nhà khoa học phát hiện, loài này xuất hiện trên Trái đất cách đây 225 triệu năm, cùng thời với một số loài khủng long lâu đời nhất.

Khám phá được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London, King's College London (Anh) và Đại học Liên bang Rio Grande do Sul ở Porto Alegre (Brazil). Nhóm nghiên cứu đã dựa vào manh mối do hóa thạch của các mô cứng như xương và răng. Lý do là vì các tuyến sữa của động vật có vú đã không được bảo tồn trong bất kỳ hóa thạch nào được tìm thấy cho đến nay.

Trước đó, Morganucodon được coi là động vật có vú đầu tiên. Nghiên cứu từ những chiếc răng cho thấy, loài này có niên đại khoảng 205 triệu năm. Morganucodon có thân hình nhỏ giống chuột túi và khuôn mặt dài tương tự chuột chù hoặc cầy hương.

Các hồ sơ nha khoa trong nghiên cứu được công bố mới đây trên Tạp chí Giải phẫu học cho thấy, Brasilodon quadrangularis xuất hiện từ 225 triệu năm trước. Đây là khoảng thời gian 25 triệu năm sau sự kiện tuyệt chủng hàng loạt kỷ Permi-Trias.

Theo bà Martha Richter - tác giả cao cấp của nghiên cứu, Brasilodon quadrangularis từng được cho là một “loài bò sát tiên tiến”. Tuy nhiên, việc kiểm tra răng của nó cho thấy, “chắc chắn” đây là một loài động vật có vú.

Brasilodon quadrangularis là loài động vật có xương sống lâu đời nhất đã tuyệt chủng sở hữu cả răng sữa và vĩnh viễn. Các đồng nghiệp đã kiểm tra ba chiếc hàm dưới của loài này. Chúng từng sống ở khu vực ngày nay được bao phủ bởi phần cực Nam của Brazil.

Dưới kính hiển vi, họ đã phát hiện ra “loại răng thay thế chỉ có ở động vật có vú”. “Đây là một loài động vật có vú rất, rất nhỏ. Có thể đó là một loài động vật đào hang sống trong bóng tối”, nhà khoa học này cho biết.

Trong thông cáo báo chí, bà Martha Richter cho biết, những phát hiện này đã góp phần vào sự hiểu biết của con người về cảnh quan sinh thái của thời kỳ đó, cũng như sự tiến hóa của các loài động vật có vú hiện đại.

Moya Meredith Smith - đồng tác giả và là giáo sư về sinh học xương răng tiến hóa tại Đại học King's College London, cho biết: “Công trình nghiên cứu của chúng tôi nâng cao mức độ tranh luận về những gì xác định động vật có vú. Đồng thời, cho thấy rằng, loài động vật này có nguồn gốc sớm hơn nhiều trong hồ sơ hóa thạch so với những gì đã biết trước đây”.