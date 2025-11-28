Phát hiện lá thư tại bờ kè ở Cà Mau, nhiều người lo lắng chuyện chẳng lành

Ngày 27-11, một trang fanpage có lượng lớn người theo dõi đã đăng tải hình ảnh kèm theo thông tin: "tại bờ kè Nhà Mát có một áo khoác nữ cùng túi đen bên trong có đôi dép và một tờ giấy với nội dung… nghi ngờ có chuyện chẳng lành. Nhờ mọi người chia sẻ tìm ai nhận ra chữ viết và nhìn ra số điện thoại để thông báo giúp".

Thông tin mạng xã hội đăng tải về việc phát hiện nhiều vật dụng và lá thư tại bờ kè Nhà Mát

Tờ giấy để lại được người dân phát hiện có nội dung: "Nếu có duyên mà không nợ thì thôi em xin đành chôn vùi mối tình này xuống dòng sông… Em sẽ luôn ở phía sau anh… người em thương. Con thương gia đình và xin lỗi gia đình".

Sau 1 giờ đăng tải, thông tin trên đã nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng mạng xã hội. Tài khoản Facebook tên L.T.K.N. bình luận: "báo chính quyền chưa"; tên Ng.H.T. chia sẻ: "Tính ra tôi bệnh mà cũng còn… chưa dám nghĩ quẩn dù chỉ 1 lần"…

Tin từ UBND phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau cho biết lãnh đạo địa phương đã trực tiếp xuống hiện trường và chỉ đạo công an phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh làm rõ thông tin này.

"Chúng tôi đã liên hệ được với gia đình của người để lại tờ giấy trên bờ kè. Tinh thần người này có dấu hiệu không ổn định nên được đưa đi điều trị tại TP HCM và đã tự tử nhiều lần. Khi xác minh làm rõ vụ việc, chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí" – nguồn tin cho biết thêm.



