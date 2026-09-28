Quá trình di chuyển cần khoảng 100 xe tải hạng nặng để vận chuyển các cấu kiện.

Với sức nâng tối đa 3.000 tấn, LR 13000 được sử dụng trong các dự án công nghiệp quy mô lớn, từ giàn khoan dầu, nhà máy lọc dầu đến các công trình năng lượng. Tuy nhiên, để đưa cỗ máy này vào vận hành, các nhà thầu phải chuẩn bị một hệ thống hậu cần và lắp ráp phức tạp.

LR 13000 là cần cẩu bánh xích hạng nặng, có khả năng di chuyển trên đường ray trong phạm vi công trường tùy theo cấu hình và điều kiện vận hành. Thiết bị được thiết kế để xử lý những tải trọng lớn, qua đó cho phép các dự án công nghiệp sử dụng những mô-đun có kích thước lớn hơn và giảm số lượng công đoạn lắp ráp trực tiếp tại hiện trường.

Tuy nhiên, sức nâng lớn cũng đi kèm yêu cầu hậu cần đáng kể. LR 13000 không được vận chuyển nguyên chiếc đến công trường mà phải tháo rời thành nhiều bộ phận. Theo tài liệu được cung cấp, quá trình huy động có thể cần khoảng 100 xe tải hạng nặng để vận chuyển các cấu kiện. Trước khi thiết bị được đưa tới nơi, dự án phải chuẩn bị giấy phép, tuyến đường, phương tiện, nhiên liệu, đội ngũ hộ tống và kế hoạch lắp ráp.

Một trong những yêu cầu đầu tiên là chuẩn bị nền đất. Với tải trọng lớn, khu vực đặt và di chuyển cần cẩu phải có khả năng chịu lực phù hợp. Tùy điều kiện, mặt bằng có thể phải được đào, san lấp và nén chặt; các tấm phân bổ tải trọng, bánh xích hoặc móng tạm thời cũng có thể được sử dụng.

Nếu nền đất không đáp ứng yêu cầu, thiết bị có nguy cơ bị lún không đều. Điều này có thể làm thay đổi bán kính nâng và ảnh hưởng đến an toàn của toàn bộ quá trình vận hành.

Sau khi các cấu kiện được đưa tới công trường, một đội máy móc và nhân sự khác sẽ tham gia quá trình lắp ráp. Công việc này có thể cần một cần cẩu phụ, đội ngũ chuyên gia và nhiều ngày để ghép nối các cần, đối trọng cùng hệ thống liên quan.

Trong thời gian lắp ráp, thiết bị chưa thể tạo ra giá trị trực tiếp nhưng các chi phí nhân công, vận chuyển và chuẩn bị mặt bằng vẫn phát sinh. Vì vậy, thời gian huy động và đưa cần cẩu vào hoạt động là một yếu tố quan trọng trong bài toán kinh tế của dự án.

Sức nâng 3.000 tấn cho phép LR 13000 xử lý những cấu kiện mà các cần cẩu nhỏ hơn khó đáp ứng. Đây là yếu tố phù hợp với xu hướng mô-đun hóa trong xây dựng công nghiệp, khi nhiều bộ phận của nhà máy hoặc công trình được chế tạo trước tại các cơ sở chuyên biệt rồi vận chuyển đến công trường để lắp đặt.

Cách tiếp cận này có thể giảm khối lượng công việc phải thực hiện tại hiện trường, nơi thường bị giới hạn bởi không gian, điều kiện thời tiết và yêu cầu an toàn. Tuy nhiên, đổi lại, các mô-đun ngày càng lớn cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với hệ thống vận chuyển và thiết bị nâng.

Các dự án ngoài khơi là một ví dụ điển hình. Những cấu kiện lớn không chỉ phải đáp ứng yêu cầu về trọng lượng mà còn phải được tính toán về trọng tâm, sức gió, độ ổn định và vị trí khi nâng. Thời gian của mỗi lần nâng có thể ảnh hưởng đến cả chuỗi vận hành tại cảng hoặc trên công trường.

Cần cẩu hạng nặng cũng được sử dụng trong các dự án năng lượng khác. Tài liệu dẫn trường hợp tại nhà máy điện hạt nhân Akkuyu ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi LR 13000 được sử dụng để lắp đặt các bộ phận liên quan đến cần cẩu trục của tòa nhà lò phản ứng.

Trong những công việc như vậy, yêu cầu không chỉ nằm ở sức nâng. Tải trọng phải được kiểm soát trong suốt quá trình di chuyển và đặt vào đúng vị trí. Các hệ thống dự phòng và phương án xử lý sự cố cũng được xem là một phần của yêu cầu vận hành đối với những thiết bị có quy mô lớn.