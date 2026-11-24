Công trình bắc qua cửa sông Châu Giang có tổng chiều dài nhịp chính 2.180m, được kỳ vọng xác lập 5 kỷ lục thế giới khi hoàn thành vào năm 2029.

Trung Quốc hoàn thành hai móng neo chính của cầu Shiziyang, trong đó móng neo phía tây có trọng lượng khoảng 1,4 triệu tấn, đường kính 130m và nằm sâu 36m dưới lòng đất. Đây là bộ phận chịu lực quan trọng của cây cầu treo có tổng vốn đầu tư hơn 186.000 tỷ đồng.

Cầu Shiziyang là một hạng mục trọng điểm thuộc dự án Shiziyang Tongdao, nằm trong khu vực Vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao. Công trình bắc qua cửa sông Châu Giang, kết nối thành phố Quảng Châu với các khu vực Sa Điền và Hổ Môn thuộc thành phố Đông Quan.

Theo thông tin từ dự án, ngày 13/8, hai móng neo chính ở phía đông và phía tây cầu Shiziyang chính thức hoàn thành. Đây là cột mốc quan trọng, tạo tiền đề để công trình chuyển sang các giai đoạn tiếp theo, gồm thi công mặt cầu và lắp đặt hệ thống cáp chính.

Đáng chú ý, móng neo phía tây có đường kính lên tới 130m, tổng trọng lượng khoảng 1,4 triệu tấn và độ sâu 36m, tương đương chiều cao của một tòa nhà 10 tầng. Đây được giới thiệu là móng neo cầu treo lớn nhất thế giới.

Bộ phận này đảm nhận nhiệm vụ cố định hệ thống cáp chính, đồng thời tiếp nhận lực kéo rất lớn truyền từ toàn bộ kết cấu cáp của cây cầu. Với đặc điểm là cầu treo có nhịp chính dài, hệ thống móng neo đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm khả năng chịu lực và độ ổn định của công trình.





Cầu Shiziyang được thiết kế theo kết cấu cầu treo giàn thép hai tầng, quy mô 16 làn xe, với nhịp chính dài 2.180m. Tổng vốn đầu tư dự án được công bố ở mức 48,1 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 186.000 tỷ đồng. Công trình dự kiến đưa vào khai thác năm 2029.

Sau khi hoàn thành, cây cầu được kỳ vọng xác lập 5 kỷ lục thế giới liên quan đến cầu treo hai tầng, gồm chiều dài nhịp chính, số làn xe, chiều cao tháp chính, quy mô nền móng khối neo và hệ thống cáp chính.

Một trong những hạng mục có quy mô đáng chú ý khác là hệ thống cáp chính của cầu. Tổng khối lượng hệ thống này ước tính khoảng 43.000 tấn, đường kính khoảng 1,5m. Để phục vụ quá trình lắp đặt, đơn vị thi công đã xây dựng hệ thống lối đi kỹ thuật trên cao gồm hai nhánh, bố trí ở phía thượng lưu và hạ lưu cầu.

Ngày 8/10/2026, công trường bắt đầu lắp đặt lưới mặt sàn cho hệ thống lối đi này. Mỗi nhánh rộng 6,26m, được giới thiệu là hệ thống lối đi kỹ thuật phục vụ thi công cầu treo rộng nhất thế giới hiện nay, lớn hơn khoảng 50% so với các hệ thống thông thường tại những cây cầu treo nhịp lớn.

Hệ thống được thiết kế để tạo không gian cho công nhân và thiết bị triển khai đồng thời nhiều công đoạn, đặc biệt là lắp đặt cáp chính. Mỗi nhánh lối đi sử dụng 16 sợi cáp chịu lực bằng thép cường độ cao, đường kính 60mm, cường độ 2.160 MPa.

Do nằm tại khu vực cửa sông Châu Giang, công trường phải đối mặt với những thách thức về gió mạnh, bão và điều kiện thi công trên cao. Để đánh giá khả năng chịu tải cũng như độ ổn định khí động học, hệ thống đường công vụ đã được thử nghiệm trong hầm gió chuyên dụng trước khi đưa vào sử dụng.

Bên cạnh các giải pháp kết cấu, dự án còn ứng dụng robot leo cáp phục vụ công tác đo đạc. Thiết bị được điều khiển từ xa để thu thập dữ liệu về tọa độ và cao độ của các sợi cáp chịu lực, giúp kỹ sư điều chỉnh và bảo đảm tải trọng được phân bố đồng đều. Theo đơn vị thi công, đây là lần đầu công nghệ robot leo cáp được ứng dụng vào công tác đo đạc dây cáp trong lĩnh vực xây dựng cầu treo.

Công trường cũng được trang bị hệ thống giám sát thông minh, tích hợp dữ liệu về lực tác động lên kết cấu, trạng thái vận hành thiết bị và điều kiện thời tiết. Các cảm biến tại vị trí neo quan trọng liên tục thu thập thông tin về lực neo, trong khi hệ thống quan trắc khí tượng theo dõi tốc độ gió, lượng mưa và phát cảnh báo khi xuất hiện điều kiện bất lợi.