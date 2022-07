Một quan chức của hội đồng dân sự thành phố Manbij đề nghị giấu tên cho biết ít nhất 29 thi thể, trong đó có thi thể của một phụ nữ và hai trẻ em, đã được tìm thấy trong một ngôi mộ tập thể gần một khách sạn tại Manbij.



Theo hội đồng quân sự thành phố, các công nhân thành phố đã phát hiện ngôi mộ tập thể trên hôm 27/7 trong khi họ đang xử lý hệ thống thoát nước. Một số thi thể trong tình trạng bị còng tay và bịt mắt. Hội đồng này cho biết hiện chưa rõ liệu những người này có bị sát hại hay không, song cho rằng họ tử vong trong giai đoạn tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng chiếm đóng Manbij từ năm 2014 - 2016. Khi đó, IS đã biến khách sạn trên thành một nhà tù. Năm 2016, các lực lượng do người Kurd dẫn đầu với sự hậu thuẫn của Mỹ đã đánh bật các phần tử IS ra khỏi Manbij và giành lại quyền kiểm soát thành phố này.

Một quan sát viên quân sự của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho rằng các thi thể này là của những nạn nhân từng bị IS bắt cóc.

IS đã chiếm giữ những vùng đất rộng lớn trên lãnh thổ Syria và Iraq vào năm 2014, đồng thời sát hại hàng nghìn người. Hàng chục ngôi mộ tập thể đã được tìm thấy tại hai quốc gia này, nhưng quá trình xác định danh tính của các thi thể trong đó diễn ra rất chậm, tốn kém và phức tạp. Một trong những ngôi mộ tập thể được cho là lớn nhất chứa tới 200 thi thể. Ngôi mộ này được tìm thấy vào năm 2019 gần Raqa, thủ phủ trên thực tế của IS trước đây tại Syria. Các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi giới chức Syria điều tra số phận của hàng nghìn người mất tích trong thời gian IS chiếm đóng.