Phát hiện kho hàng “khủng” livestream bán hàng trên facebook không hóa đơn chứng từ

Công an TP.Biên Hòa cho biết, lúc 11h cùng ngày, nhiều cán bộ, chiến sĩ của đơn vị này bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh tại địa chỉ 158/7, khu phố 5B, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) do ông Đào Doãn Dự (49 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) làm chủ.

Công an làm việc với ông Đào Doãn Dự (áo trắng) để điều tra vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai



Tại đây, Công an phát hiện một một kho xưởng rộng 600 m2, có 20 người đang thực hiện bán hàng bằng hình thức livestream qua mạng xã hội facebook.

Kiểm tra bên trong kho, lực lượng chức năng phát hiện có hàng chục nghìn sản phẩm khác nhau, như: mỹ phẩm, dược phẩm, quần áo, giày dép, đồng hồ, mắt kính… không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa này.

Nhiều loại hàng hóa mỹ phẩm, dược phẩm, quần áo, giày dép, đồng hồ, mắt kính được phát hiện không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Qua xác minh ban đầu, Công an xác định toàn bộ hàng hóa tại kho được chuyển từ Mỹ về Việt Nam. Đây là số hàng do khách tại Việt Nam đặt từ trang facebook Shop Mơ Đào do bà Đào Thị Thanh Mơ (chị ruột của ông Dự) livestream bán hàng trực tiếp từ Mỹ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.