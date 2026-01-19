Phát hiện kho báu gần 500 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam

Ảnh minh họa

Trung Quốc vừa công bố một phát hiện khoáng sản có ý nghĩa chiến lược đối với thị trường hàng hóa và ngành công nghiệp pin toàn cầu. Các nhóm nghiên cứu địa chất nước này đã xác nhận sự tồn tại của một mỏ quặng lithium quy mô rất lớn tại thành phố Chenzhou, tỉnh Hồ Nam, với tổng trữ lượng ước tính khoảng 490 triệu tấn quặng.

Theo Sở Tài nguyên Thiên nhiên tỉnh Hồ Nam, mỏ lithium được phát hiện tại khu vực Jijiaoshan, huyện Linwu, được xếp vào nhóm “mỏ lithium siêu lớn”, với hàm lượng tương đương khoảng 1,31 triệu tấn lithium oxit (Li₂O). Đây là một trong những phát hiện lithium quan trọng nhất của Trung Quốc trong nhiều năm trở lại đây, trong bối cảnh nhu cầu kim loại này tăng mạnh nhờ sự phát triển của xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng.

Đại diện cơ quan quản lý địa chất cho biết, mỏ quặng được xác định sau quá trình thăm dò kéo dài, ứng dụng các phương pháp và lý thuyết địa chất hiện đại. Nguồn tài nguyên này trước đây chưa từng được ghi nhận trong các đánh giá khoáng sản của khu vực.

Về mặt địa chất, mỏ Chenzhou thuộc loại trầm tích granite biến chất, khác với các mỏ lithium dạng nước muối phổ biến ở Nam Mỹ hoặc các mỏ pegmatit giàu spodumene tại Australia. Loại mỏ này thường có yêu cầu kỹ thuật khai thác và tinh luyện phức tạp hơn, song có thể mang lại sản phẩm lithium có độ tinh khiết cao nếu được xử lý bằng công nghệ phù hợp.

Phát hiện mỏ lithium quy mô lớn tại Hồ Nam diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến lược đảm bảo an ninh tài nguyên khoáng sản thiết yếu. Hiện nay, Trung Quốc là quốc gia sản xuất và tiêu thụ pin lithium-ion lớn nhất thế giới, đồng thời giữ vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu. Tuy nhiên, nước này vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn lithium nhập khẩu, chủ yếu từ Australia và khu vực Nam Mỹ.

Với trữ lượng 490 triệu tấn quặng, mỏ Chenzhou được kỳ vọng sẽ góp phần giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu lithium, qua đó tăng khả năng tự chủ của chuỗi cung ứng trong nước. Dù chưa có đánh giá cụ thể về sản lượng khai thác thương mại, quy mô mỏ cho thấy tiềm năng bổ sung nguồn cung đáng kể cho ngành công nghiệp pin của Trung Quốc.

Ngoài ra, vị trí của mỏ tại tỉnh Hồ Nam – nơi có nền tảng khai khoáng sẵn có và tương đối gần các trung tâm sản xuất pin, xe điện ở miền đông Trung Quốc – được xem là lợi thế về logistics. Điều này có thể giúp giảm chi phí vận chuyển, rút ngắn chuỗi cung ứng và hạn chế phát thải carbon so với việc nhập khẩu lithium từ các nguồn xa.

Trong bối cảnh nhu cầu lithium toàn cầu tiếp tục tăng nhanh, phát hiện mỏ Chenzhou không chỉ mang ý nghĩa với riêng Trung Quốc mà còn có thể ảnh hưởng tới cán cân cung – cầu lithium trong trung và dài hạn, đặc biệt khi nước này từng bước đưa nguồn tài nguyên mới vào khai thác thương mại.