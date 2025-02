Phát hiện khách hàng đến làm lại thẻ ATM là đối tượng thuộc diện truy nã: Nữ nhân viên Agribank bí mật báo công an và được trao bằng khen

Chiều 24/02/2025, Công an tỉnh Bình Định và Ban Giám đốc Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bình Định tổ chức Lễ trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho chị Nguyễn Lâm Thanh Thủy (SN 1985), hiện là giao dịch viên về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Khoảng 15h45’ ngày 03/02/2025, đối tượng Nguyễn Thế Vũ (SN 1989) trú xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước đến trụ sở Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bình Định, địa chỉ 64 Lê Duẩn, thành phố Quy Nhơn để làm lại thẻ ATM và cập nhật thông tin cá nhân từ Chứng minh nhân dân qua thẻ Căn cước công dân.

Trong lúc đối chiếu, chị Thủy phát hiện thông tin cá nhân của Nguyễn Thế Vũ trùng với thông tin đối tượng thuộc danh sách truy nã của cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Sơn nên đã bí mật báo cáo và gửi hình ảnh Nguyễn Thế Vũ cho lãnh đạo Ngân hàng để kịp thời báo cho cơ quan Công an.

Để tránh đối tượng rời đi, chị Thuỷ khéo léo gợi chuyện nhằm kéo dài thời gian nhằm mục đích giữ chân Vũ lại. Đến 16h50’ cùng ngày, Nguyễn Thế Vũ đã bị cơ quan Công an đưa về trụ sở để làm việc.

Bên cạnh việc trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bình Định đã biểu dương gương tốt của chị Thuỷ và phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với cán bộ nhân viên trong toàn đơn vị.

Trước đó, nhân viên Agribank tại các chi nhánh trên cả nước cũng nhiều lần phối hợp với cơ quan chức năng ngăn chặn các vụ lừa đảo, bảo vệ tài sản cho khách hàng.

Có thể kể đến vụ việc xảy ra vào chiều 1/8/2024, bà L, có hộ khẩu thường trú tại xã Vĩnh Lại đến Phòng giao dịch Cao Xá – Agribank Chi nhánh huyện Lâm Thao làm thủ tục rút số tiền 190 triệu đồng gửi tiết kiệm.

Trong quá trình giao dịch, bà L. cũng có những biểu hiện lo lắng, vội vàng. Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, giao dịch viên đã báo cáo Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh Lâm Thao, Hải Phòng sau đó phối hợp cán bộ Công an có mặt kịp thời và trấn an, tuyên truyền, giải thích cho khách hàng hiểu ra sự việc, bảo toàn được toàn bộ số tiền nói trên.

Các khách hàng thông tin, họ bị các đối tượng lừa đảo giả danh công an, thông báo đang điều tra đường dây tội phạm. Các đối tượng lừa đảo uy hiếp, yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra.

Nhân viên Agribank và Công an làm việc với bà L.

Gần đây nhất, ngày 13/12/2024, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giao dịch của mình, chị Trần Thị Như Hiếu, nhân viên giao dịch Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Hoài Ân đã kịp thời ngăn chặn việc chuyển 200 triệu đồng từ khách hàng cho đối tượng lừa đảo. Cụ thể: Khoảng 10h00’ cùng ngày, vợ chồng ông L.P.H trú xã Ân Tín, huyện Hoài Ân đến Phòng giao dịch Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Hoài Ân yêu cầu chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản mà họ cho là của con gái mình. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch, chị Hiếu nhận thấy sự bất thường khi thông tin tài khoản không khớp với tên người nhận.

Chị Hiếu nhớ lại: "Lúc đó, chú H yêu cầu tôi chuyển vừa tiền mặt vừa tiền trong tài khoản của vợ chồng vào số tài khoản của con gái mình. Nhưng khi tôi xác minh số tài khoản, tên thấy thông tin không khớp nên tôi chủ động hỏi lại. Lúc này, vợ chồng chú H đưa cho tôi xem nội dung tin nhắn mà con gái gửi cho vợ chồng chú H.

Trực tiếp đọc tin nhắn, tôi thấy rất khả nghi vì họ nhiều lần từ chối cuộc gọi của chú H nhưng lại liên tục hối thúc chuyển tiền để kịp mua đất, xem lại địa chỉ Facebook thì thấy đây là địa chỉ mới thành lập. Tôi lập tức khuyên chú H gọi điện trực tiếp cho con gái và được con gái khẳng định không hề mua đất, càng không nhắn tin nói ba mẹ chuyển tiền, địa chỉ trang Facebook nhắn tin với ba mẹ là giả mạo. Cũng may, được tuyên truyền thường xuyên nên tôi đã luôn cảnh giác và ngăn được vụ lừa đảo".