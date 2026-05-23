Phát hiện hơn 3 tấn lòng lợn thối chuẩn bị tiêu thụ tại Bắc Ninh

Văn Chương
|

Lực lượng chức năng Bắc Ninh thu giữ hơn 3 tấn lòng lợn tươi và khô đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối nồng nặc không rõ nguồn gốc chuẩn bị tuồn ra thị trường.

Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị phối hợp với Đoàn Kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch động vật tỉnh triệt phá một điểm kinh doanh thực phẩm "bẩn" quy mô lớn trên địa bàn.

Trước đó, hồi 14h30 ngày 21/5, các lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra hộ kinh doanh Phạm Thị Hằng 1991A (tại tổ dân phố Tân Ngọc, phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh) do Phạm Thị Hằng (sinh năm 1991) làm chủ.

Lực lượng chức năng phá hiện khoảng 3.000kg lòng lợn tươi và 250kg lòng lợn sấy khô chuẩn bị được bán ra thị trường. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang kinh doanh khoảng 3.000kg lòng lợn tươi và 250kg lòng lợn sấy khô với tổng giá trị hàng hóa hơn 29 triệu đồng.

Qua kiểm tra, số thực phẩm trên có dấu hiệu bị mốc, bốc mùi hôi, không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa.

Cơ quan chức năng xác định hộ kinh doanh có hành vi vi phạm về kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã bị lập biên bản, buộc tiêu hủy theo quy định.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, tình trạng kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt với các sản phẩm động vật đã biến đổi màu sắc, bốc mùi nhưng vẫn được lưu giữ để tiêu thụ.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở giết mổ, sơ chế, kinh doanh thực phẩm đông lạnh, kho bảo quản thực phẩm và bếp ăn tập thể nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm.

