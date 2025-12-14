Phát hiện hơn 26 tỷ đồng tiền mặt và 16 kg vàng trong nhà một người phụ nữ U60

Chiều ngày 8/7/2019, ông Lý Cường, cư dân sinh sống tại một khu chung cư cao cấp thuộc quận Hải Điến, Bắc Kinh, Trung Quốc đã đến cơ quan công an trình báo về việc gia đình ông bị mất cắp một lượng lớn tài sản. Theo lời khai, số tài sản này được cất giữ tại tầng hầm riêng của gia đình, là tiền và vàng tích lũy trong nhiều năm lao động và đầu tư.

Cụ thể, ông Lý cho biết gia đình bị mất một số tiền mặt bao gồm 5 triệu NDT (khoảng 18,6 tỷ đồng) và 670.000 USD (khoảng 17,6 tỷ đồng); cùng 16 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 1 kg. Lần gần nhất ông xuống tầng hầm là vào tháng 5/2019 để cất một chiếc vali. Đến ngày 8/7, khi quay lại lấy tiền thì phát hiện toàn bộ tài sản đã biến mất.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Hải Điến đã cử lực lượng hình sự đến hiện trường tiến hành điều tra. Qua kiểm tra ban đầu, các điều tra viên nhận thấy ổ khóa tầng hầm không có dấu hiệu bị cạy phá hay hư hỏng, cho thấy đối tượng đã sử dụng kỹ thuật mở khóa chuyên nghiệp để đột nhập mà không gây tiếng động.

Theo mô tả của cơ quan chức năng, số tiền nhân dân tệ được vợ chồng ông Lý tích lũy từ năm 2015, cất trong nhiều thùng giấy, dán kín bằng băng keo và đặt gọn ở một góc tầng hầm. Số tiền USD được bó thành từng xấp 10.000 USD, bọc giấy báo và để trong một thùng riêng. Riêng vàng được chia thành hai hộp giày, cũng dán kín và đặt trên giá sắt.

Toàn bộ tang vật của vụ trộm được tìm thấy tại nhà người phụ nữ U60

Một chi tiết đặc biệt khiến các điều tra viên chú ý là hành vi ngụy trang hiện trường của kẻ trộm. Sau khi lấy toàn bộ số vàng, đối tượng đã đặt vào hai viên gạch đỏ, bọc lại bằng băng dính rồi để đúng vị trí cũ. Hiện trường còn được dọn dẹp cẩn thận nhằm tạo cảm giác mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Chính sự tinh vi này khiến gia đình ông Lý không phát hiện ra vụ trộm ngay lập tức, mà chỉ nhận ra khi mở hộp kiểm tra kỹ.

Từ những dấu hiệu bất thường, cơ quan điều tra nhận định đối tượng gây án rất quen thuộc với khu vực tầng hầm cũng như cách gia đình nạn nhân cất giấu tài sản. Quá trình rà soát các mối quan hệ xung quanh, kết hợp trích xuất camera an ninh, nhanh chóng được triển khai.

Sau nhiều giờ điều tra, công an xác định nghi phạm chính là một người đàn ông họ Lý, (34 tuổi) từng sinh sống gần khu chung cư của ông Lý Cường. Thời điểm vụ trộm bị phát hiện, người này đã rời Bắc Kinh và quay về quê tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ thêm hai người liên quan là một người họ Vương (36 tuổi) và một người họ Lương (33 tuổi), đều là bạn của đối tượng họ Lý. Ba người bị nghi đã cấu kết với nhau trong việc vận chuyển và che giấu tài sản trộm cắp.

Ngày 12/7/2019, với sự phối hợp của công an địa phương tại Đường Sơn, lực lượng chức năng đã đồng loạt bắt giữ cả 3 nghi phạm. Trong quá trình thẩm vấn, các đối tượng khai nhận đã cất giấu toàn bộ tài sản trộm được tại nhà bà Điền (57 tuổi), mẹ ruột của nghi phạm họ Lý.

Tiến hành khám xét nơi ở của bà Điền, công an thu giữ toàn bộ tang vật của vụ trộm, bao gồm hơn 2,3 triệu NDT (khoảng 8,5 tỷ đồng) và 670.000 USD (khoảng 17,6 tỷ đồng) tiền mặt, tổng cộng tương đương hơn 26 tỷ đồng; cùng 16 thỏi vàng.

Ông Lý Cường được cơ quan chức năng trao lại số tài sản bị đánh cắp

Theo lời khai của nghi phạm họ Lý, sau khi thực hiện vụ trộm vào ngày 19/6/2019, hắn cùng đồng phạm đã chia nhỏ tài sản và vận chuyển về Đường Sơn trong hai đợt để tránh bị phát hiện. Trong số 5 triệu NDT đã lấy, một phần đã được dùng để mua một chiếc Toyota Alphard đã qua sử dụng và một chiếc Lexus LX 570 nhập lậu.

Sau khi hoàn tất điều tra ban đầu, toàn bộ các đối tượng liên quan đã bị công an bắt giữ. Riêng bà Điền cũng bị khởi tố về hành vi che giấu và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Chiều ngày 1/8/2019, ông Lý Cường đã đến trụ sở Công an quận Hải Điến để nhận lại toàn bộ số tài sản bị đánh cắp.

(Theo Baijiahao)