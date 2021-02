Phát hiện hàng loạt vụ trộm siêu "dị" từ viên đạn trong đầu con bò

Mới đây, thông tin từ Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An , đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Xên Văn May (51 tuổi), trú xã Tam Đình, huyện Tương Dương về tội Trộm cắp tài sản .



Do tập tục thả bò rông niên nhiều người dân trên địa bàn huyện Tương Dương không thường xuyên chăm nom đàn bò. Vì vậy việc mất đi 1 con bò trị giá hàng chục triệu đồng họ cũng không biết. Thậm chí nếu biết bò mất tích họ cũng không báo với cơ quan chức năng mà nghĩ bị thú rừng ăn thịt. Đây trở thành miếng mồi ngon cho bọn trộm cắp trên địa bàn.

Thời gian gần đây, các trinh sát Công an huyện Tương Dương phát hiện có nhiều vụ trộm cắp liên quan đến những đàn trâu bò trên địa bàn. Tuy nhiên việc xác minh gặp nhiều khó khăn vì không xác định được bị hại trong các vụ án. Công an đã cử lực lượng tinh nhuệ nhất để vào cuộc.

Đối tượng Xên Văn May tại cơ quan điều tra.

Đến ngày 25/1, chị Ngân Thị H., trú xã Tam Đình trình báo lên công an huyện về việc con bò cái 3 năm tuổi bị kẻ xấu giết, mổ lấy thịt tại khu vực chăn nuôi của gia đình. Người phụ nữ này cho biết con bò đã bị giết, kẻ gian mổ thịt lấy đi những phần ngon nhất, chỉ trừ lại đầu, chân, da và nội tạng. Vì tiếc của, gia đình đã gom những phần thịt còn lại rồi bán cho người dân trong bản.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tương Dương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ. Các trinh sát phải vào từng nhà dân mua phần còn lại của con bò để thu thập chứng cứ. Quá trình thu mua các trinh sát phát hiện, thu giữ được một đầu đạn giống đạn súng K54 ghim trong đầu con bò.

Theo phân tích của các trinh sát, đó là viên đạn được bắn từ khẩu súng tự chế. Sàng lọc các đối tượng trên địa bàn, các trinh sát thu tập được thông tin trước đó Mau đưa khẩu súng tự chế bắn đạn K54 đến nhà 1 người quen trong bản để sửa.

Chiếc súng tự chế của Xên Văn May.

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, Công an huyện Tương Dương ra lệnh triệu tập Xên Văn May để đấu tranh làm rõ các vụ trộm bò. Thời điểm đó, các trinh sát phát hiện trong tủ lạnh của May có một số lượng không nhỏ thịt bò đang được bảo quản. Lúc đầu, đối tượng May khai số thịt bò kia là mua về để dùng. Tuy nhiên, biết không thể thoát tội, May đã thừa nhận số thịt đó do trộm cắp mà có. Xên Văn May thừa nhận hành vi trộm bò của chị Ngân Thị H., đồng thời khai nhận nhiều vụ trộm bò khác trên địa bàn.

Vì không có công việc ổn định nên May đã dùng súng tự chế vào rừng săn bắn để đưa đi bán. Tuy nhiên, vì muốn kiếm tiền nhanh chóng, May quyết định đi “săn” bò nhà dân thả rông.

May khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp bò nhưng không nhớ con số cụ thể, người đàn ông này chỉ nhớ phi vụ trộm bò đầu tiên được thực hiện vào một đêm cuối năm 2019. Đó là một chú bò đực khoảng 1 năm tuổi. May dùng súng bắn chết trong rừng. May xẻ những phần thịt ngon nhất bỏ vào ba lô đưa cuống núi bán với giá 130.000 đồng/1kg.

Thấy làm ăn béo bở nhưng công việc xẻ thịt và gùi thịt nặng nhọc, May rủ thêm Viêng Văn Võ (58 tuổi, trú cùng bản. May tự đi bắn con mồi, sau đó mới gọi điện, thông báo địa điểm để Võ mang dao đến xẻ thịt bò mang về. Số tiền bán thịt bò May chỉ chia cho Võ một phần.

Bước đầu Công an huyện Tương Dương đấu tranh làm rõ được 8 vụ trộm bò mà Xên Văn May thực hiện từ cuối năm 2019 đến thời điểm bị bắt giữ. Liên quan đến các vụ trộm bò, đơn vị cũng ra lệnh tạm giữ một số đối tượng có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.