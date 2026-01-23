Phát hiện hàng loạt tờ tiền từ 50K-500K nằm chơ vơ ở khay tiền của cây ATM MB Bank: Công an dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Theo Công an phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 19/1, anh Trương Văn Phúc (SN 2003, thường trú khu phố Phước An) đến trụ ATM của Ngân hàng Quân đội (MB Bank) trên đường Phú Riềng Đỏ, khu phố Phước Thiện để thực hiện giao dịch nộp tiền. Tại đây, anh phát hiện trên khay tiền của cây ATM có một số tiền lớn.

Nhận định đây có thể là tiền của người khác bỏ quên, anh Phúc đã đứng chờ khoảng 30 phút tại trụ ATM với hy vọng chủ sở hữu quay lại nhưng không có ai đến nhận số tiền trên. Sau đó, anh Phúc kiểm tra, xác định số tiền là 11.850.000 đồng và mang đến Công an phường trình báo, nhờ lực lượng Công an xác minh, tìm người bị mất để trao trả.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Phước đã khẩn trương xác minh, rà soát các dữ liệu liên quan. Lực lượng chức năng xác định được chủ sở hữu là anh Lưu Chí Thành (sinh năm 2000, trú tại thôn Bình Minh, xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai), đồng thời mời anh đến trụ sở để nhận lại số tiền đánh rơi.

Tại đây, anh Thành bày tỏ niềm xúc động, cảm kích và gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Trương Văn Phúc cùng lực lượng Công an phường Bình Phước đã tận tâm hỗ trợ nhận lại tài sản bị mất.

Theo công an phường Bình Phước, hành động “nhặt được của rơi, trả lại người bị mất” của anh Trương Văn Phúc là nghĩa cử trung thực, nhân văn, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội, đặc biệt trong dịp cận Tết Nguyên đán, rất đáng được biểu dương và nhân rộng.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai