Phát hiện hang động mới có thác nước độc đáo tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Hoàng Phúc |

Bên trong hang động mới phát hiện tại Phong Nha - Kẻ Bàng xuất hiện thác nước với cấu trúc độc đáo, khác biệt so với nhiều hang động khác.

Ngày 20-4, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng xác nhận đội khảo sát của đơn vị vừa phát hiện một hang động mới trong khu vực, đáng chú ý bên trong có thác nước hình thành tự nhiên hiếm gặp.

Theo thông tin ban đầu, hang động được tiếp cận và khảo sát sơ bộ với độ sâu khoảng 350m theo phương thẳng đứng. Bên trong hang xuất hiện dòng nước chảy từ trên xuống dưới, tạo thành một thác nước có cấu trúc độc đáo, khác biệt so với nhiều hang động từng được ghi nhận trong khu vực.

Các chuyên gia cho biết quá trình khảo sát vẫn đang tiếp tục, nhiều khu vực trong hang chưa được tiếp cận nên chưa thể đưa ra đánh giá toàn diện về quy mô, cấu trúc cũng như giá trị địa chất - thủy văn của hang động này.

Phát hiện hang động mới Phong Nha có thác nước độc đáo hiếm gặp năm 2026 - Ảnh 1.

Hình ảnh hang động mới hiện ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng dự kiến sẽ triển khai nghiên cứu, khảo sát chi tiết hơn và công bố đầy đủ thông tin về hang động cùng hệ thống thác nước vừa được phát hiện.

Phong Nha - Kẻ Bàng từ lâu được mệnh danh là "Vương quốc hang động" với hơn 425 hang đã được phát hiện, trong đó khoảng 50 hang đang được khai thác phục vụ du lịch.

Nổi bật nhất là Hang Sơn Đoòng nằm trong vùng lõi vườn quốc gia, sở hữu hệ thống sông ngầm quy mô lớn.

Theo các chuyên gia, nhiều hang động tại khu vực có dấu hiệu dòng chảy ngầm, song việc hình thành thác nước cao hàng trăm mét ngay trong lòng hang là hiện tượng rất hiếm, làm tăng thêm giá trị độc đáo về địa chất và cảnh quan của khu di sản.

Dự án 920 tỷ đồng của Hà Nội đang tăng tốc về đích trước thời điểm đặc biệt năm nay

Dự án 920 tỷ đồng của Hà Nội đang tăng tốc về đích trước thời điểm đặc biệt năm nay

01:12
"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

00:58
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt: Mặt tiền như Corolla Cross và động cơ hybrid mạnh mẽ

Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt: Mặt tiền như Corolla Cross và động cơ hybrid mạnh mẽ

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

01:20
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
