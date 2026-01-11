Phát hiện hàng chục nhân viên “chờ phục vụ” khách mua dâm tại khách sạn Mường Thanh và Samdi: Giá bán dâm theo các "gói dịch vụ", lên đến 4,8 triệu/lần

Theo đó, rạng sáng 9/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã chủ trì, phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn và Công an phường Thanh Khê đồng loạt kiểm tra, triệt xoá 2 tụ điểm mại dâm trá hình tại cơ sở Spa và Massage Hoa Sứ (tầng 7, khách sạn Mường Thanh, số 270 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và khu kinh doanh dịch vụ spa, massage tại các tầng 5, 6, 7 khách sạn Samdi (số 331–339 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), đưa hơn 40 đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Qua công tác trinh sát, Phòng CSHS phát hiện tại hai cơ sở nêu trên có dấu hiệu tổ chức chứa mại dâm cho người Việt Nam và người nước ngoài, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, hoạt động khép kín tại các tầng cao của khách sạn nhằm qua mắt lực lượng Công an.

Các đối tượng liên quan đến tụ điểm mại dâm trá hình tại khách sạn.

Sau thời gian khẩn trương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng 9/1, các tổ công tác Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn và Công an phường Thanh Khê tiến hành kiểm tra, bắt quả tang nhiều cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tại cơ sở Spa và Massage Hoa Sứ, lực lượng chức năng phát hiện 1 cặp nam nữ đang mua bán dâm với giá 1.000.000 đồng; kiểm tra các phòng liên quan, phát hiện nhiều nhân viên nữ đang chờ bán dâm cho khách.

Tiến hành khám xét khẩn cấp, công an đã tạm giữ: 1 sổ theo dõi việc mua bán dâm, 2 bao cao su đã qua sử dụng, 200 bao cao su chưa sử dụng, 290.000 won Hàn Quốc, 27.700.000 đồng tiền Việt Nam, 5 tập vé xông hơi – massage, 4 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan.

Bước đầu xác định đối tượng Ngô Thị Dúp (SN 1982, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng đồng bọn tổ chức chứa mại dâm từ tháng 5/2025, thu lợi bất chính hơn 1,4 tỷ đồng.

Công an lấy lời khai của các đối tượng liên quan.

Tại khu kinh doanh dịch vụ spa, massage khách sạn Samdi, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phòng VIP có hành vi mua bán dâm theo các “gói dịch vụ” được công khai tại quầy lễ tân, với giá từ 1.800.000 đồng đến 4.800.000 đồng/lần.

Khám xét khu vực lễ tân, lực lượng chức năng tạm giữ: 1 sổ theo dõi việc mua bán dâm, 1 bộ máy tính để bàn, 1 máy quẹt thẻ, 1 điện thoại di động và 20.180.000 đồng tiền mặt. Bước đầu xác định mỗi tháng các đối tượng thu lợi hàng trăm triệu đồng từ hoạt động chứa mại dâm.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Thị Dúp, Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Hưởng, Trương Thị Thuỳ Dung, Nguyễn Hữu Huy và Trần Lâm Huy để điều tra về hành vi “Chứa mại dâm”. Đồng thời đang tập trung lực lượng truy xét đối tượng Lê Long Việt, tiếp tục làm việc với các đối tượng có liên quan nhằm mở rộng điều tra, xử lý vụ án.

Phòng Cảnh sát hình sự yêu cầu Lê Long Việt (SN 1991; trú K115 Phùng Chí Kiên, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), là người trực tiếp quản lý hoạt động spa, massage tại khách sạn Samdi, khẩn trương ra trình diện để phối hợp làm việc. Trường hợp cố tình trốn tránh, Cơ quan Công an sẽ áp dụng các biện pháp truy bắt theo quy định của pháp luật.

Tâm An