Phát hiện hai chuyên gia Nga trên con tàu của Trung Quốc hiện diện tại nơi vô cùng khắc nghiệt

Đây đánh dấu sự hợp tác quan sát thực địa đầu tiên giữa Trung Quốc và Nga trong lĩnh vực đặc biệt.

Cột mốc thực địa trên hải trình Tuyết Long 2

Trong khuôn khổ chuyến thám hiểm Bắc Cực lần thứ 16 của Trung Quốc, tàu phá băng Tuyết Long 2 đã ghi dấu một bước tiến quan trọng trong hợp tác nghiên cứu cực địa. Lần đầu tiên, đoàn khảo sát Trung Quốc phối hợp cùng hai chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu Cực địa và Nam Cực Nga (AARI) tiến hành quan sát trực tiếp băng biển trên vùng biển Bắc Băng Dương.

Trước khi tàu tiến vào khu vực đóng băng, lực lượng nghiên cứu hai nước đã tổ chức thảo luận chuyên sâu nhằm đồng bộ hóa tiêu chuẩn và phương pháp luận. Dù khu vực quan sát trọng tâm của hai bên có nhiều điểm tương đồng, việc trao đổi kỹ lưỡng giúp thu hẹp khác biệt về thuật ngữ và quy chuẩn kỹ thuật, tạo nền tảng cho quá trình phối hợp nhịp nhàng.

Sự kiện này đánh dấu lần hợp tác quan sát thực địa đầu tiên giữa Bắc Kinh và Moscow trong lĩnh vực giám sát băng biển. Hoạt động này thể hiện xu hướng kết nối tri thức giữa các quốc gia sở hữu năng lực nghiên cứu cực địa hàng đầu.

Bù đắp "điểm mù" của vệ tinh viễn thám

Sự biến động của lớp phủ băng Bắc Cực được giới khoa học coi là chỉ số quan trọng đo lường sức khỏe khí hậu toàn cầu. Dù công nghệ viễn thám qua vệ tinh phát triển mạnh mẽ, các phép đo từ không gian vẫn vấp phải những giới hạn vật lý nhất định do mây, sương mù dày đặc và độ phân giải không gian chưa đủ chi tiết để xác định độ dày thực tế của từng mảng băng.

Để giải bài toán này, các nhà khoa học trên tàu Tuyết Long 2 đã triển khai phương pháp quan sát thủ công liên tục 24/7 từ cabin điều khiển trong suốt hành trình rẽ băng. Việc quan sát bằng mắt thường kết hợp thiết bị đo đạc chuyên dụng cho phép ghi nhận độ tập trung của băng, chủng loại băng, kích thước mảng băng, độ dày lớp băng và chiều sâu của lớp tuyết phủ bề mặt.

Nhờ lợi thế di chuyển trực tiếp trên hải trình, dữ liệu thu thập từ tàu có độ phân giải không gian vượt trội và hoàn toàn không bị gián đoạn bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Những thông số này đóng vai trò là mảnh ghép quan trọng giúp hiệu chỉnh và bổ sung cho các mô hình viễn thám vệ tinh hiện hành.

Tối ưu hóa thiết kế tàu và khả năng định hải

Theo ông Lin Long, Trưởng nhóm nghiên cứu băng biển trên tàu Tuyết Long 2, đợt khảo sát chung lần này mang tính thực tiễn cao hơn đáng kể so với các hải trình đơn lẻ trước đây. Sự kết hợp giữa hai năng lực nghiên cứu không chỉ nâng cao hiểu biết về quy luật biến đổi của băng biển Bắc Cực, mà còn trực tiếp cung cấp dữ liệu đầu vào quan trọng cho việc tối ưu hóa thiết kế tàu phá băng và đánh giá khả năng định hải trên các tuyến hải trình phủ băng.

Bên cạnh các chỉ số băng học truyền thống, phạm vi theo dõi còn được mở rộng sang các tham số khí quyển cơ bản, trạng thái vận hành của con tàu khi va chạm với băng và sự xuất hiện của các loài động vật hoang dã cỡ lớn. Sự tích hợp đa ngành này giúp bức tranh sinh thái và cơ học của vùng biển cực trở nên toàn diện hơn.

Khi các tuyến đường hàng hải phương Bắc ngày càng nhận được sự chú ý nhờ khả năng rút ngắn thời gian di chuyển giữa Á - Âu, những dữ liệu thực địa về độ cứng, độ dày và biến động bất thường của băng mùa hè sẽ là cơ sở kỹ thuật cốt lõi bảo đảm an toàn cho các chuyến hải trình thương mại trong tương lai.

Nền tảng cho mạng lưới hợp tác quốc tế mới

Kết quả từ đợt khảo sát chung cung cấp nguồn dữ liệu chuỗi thời gian đắt giá về trạng thái băng biển Bắc Cực trong mùa hè - thời điểm băng tan mạnh nhất và diễn biến phức tạp nhất. Điều này giúp các mô hình dự báo khí hậu toàn cầu nâng cao độ chính xác, từ đó đưa ra các kịch bản ứng phó hiệu quả hơn với hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Chuyến đi cũng mở ra không gian trao đổi chuyên môn sâu rộng giữa các nhà băng học Trung Quốc và Nga, giúp hai bên chia sẻ kinh nghiệm vận hành tàu nghiên cứu và kỹ năng xử lý dữ liệu trong điều kiện cực đoan.

Thành công của dự án không dừng lại ở những con số thống kê, mà còn đặt nền móng cho các chương trình hợp tác quốc tế đa phương tiếp theo tại vùng cực, nơi tri thức khoa học trở thành cầu nối chia sẻ trách nhiệm bảo vệ hành tinh.