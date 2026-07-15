Phát hiện số tiền chuyển đến tài khoản của mình nhưng không rõ nguồn gốc, thanh niên ở Lào Cai nhanh chóng trình báo công an.

Theo thông tin từ Công an xã Chấn Thịnh, vào khoảng 17 giờ ngày 13/7/2026, tài khoản ngân hàng của anh Hà Đình Trọng (SN 2008, trú tại thôn Dày 2, xã Chấn Thịnh) bất ngờ nhận được số tiền 17.032.000 đồng từ một tài khoản không quen biết.

Nhận thấy đây là số tiền do người khác chuyển khoản nhầm, anh Hà Đình Trọng đã không tự ý sử dụng mà chủ động giữ nguyên hiện trạng số tiền. Đến ngày 14/7/2026, anh đến trụ sở Công an xã Chấn Thịnh trình báo sự việc và đề nghị lực lượng Công an hỗ trợ xác minh, liên hệ với chủ tài khoản để hoàn trả số tiền theo đúng quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Chấn Thịnh đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ các thông tin liên quan. Qua quá trình xác minh, lực lượng Công an xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là anh Dương Minh Quân (SN 2010, trú tại thôn 4, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị).

Sau khi xác định được chủ sở hữu hợp pháp của số tiền, Công an xã Chấn Thịnh đã hướng dẫn anh Hà Đình Trọng thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển trả đầy đủ số tiền 17.032.000 đồng cho anh Dương Minh Quân theo đúng quy định của pháp luật.

Anh Hà Đình Trọng đã chủ động đến trụ sở Công an xã Chấn Thịnh trình báo

Việc tiếp nhận thông tin, xác minh và hỗ trợ trao trả tài sản được thực hiện nhanh chóng, khách quan, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong việc kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh liên quan đến giao dịch điện tử.

Theo Công an xã Chấn Thịnh, hành động chủ động trình báo, phối hợp xác minh và hoàn trả tài sản của anh Hà Đình Trọng là nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật. Đây là việc làm đáng được biểu dương, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh và tinh thần trách nhiệm trong xã hội.

Trong bối cảnh các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, việc chuyển khoản nhầm vẫn có thể xảy ra nếu người thực hiện giao dịch không kiểm tra kỹ thông tin trước khi xác nhận. Vì vậy, sự phối hợp kịp thời giữa người dân và cơ quan chức năng có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của các bên, đồng thời hạn chế những tranh chấp hoặc rủi ro pháp lý có thể phát sinh.

Qua vụ việc trên, Công an xã Chấn Thịnh khuyến cáo người dân khi phát hiện tài khoản của mình nhận được tiền do người khác chuyển nhầm cần giữ nguyên hiện trạng số tiền, không tự ý sử dụng hoặc chuyển cho người không có căn cứ xác thực. Người dân nên nhanh chóng thông báo cho ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch nhằm hạn chế những sai sót đáng tiếc, tránh gây thiệt hại về tài sản và phát sinh tranh chấp.

Việc Công an xã Chấn Thịnh kịp thời hỗ trợ xác minh, trao trả số tiền chuyển khoản nhầm tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an cơ sở; đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp về sự trung thực, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của mỗi công dân trong đời sống xã hội.

(Theo Công an tỉnh Lào Cai)