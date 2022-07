Phát hiện gene tăng năng suất ngũ cốc

Giống gene mới phát hiện giúp tăng năng suất lúa

Theo Tân Hoa xã, nghiên cứu trên do một nhóm các nhà khoa học làm việc tại Viện Khoa học cây trồng thuộc Học viện Khoa học nông nghiệp Trung Quốc (CAAS) thực hiện. Sau khi phát hiện bắp có năng suất cao hơn nhiều so với lúa và lúa mì, chủ yếu là do các cách thức quang hợp khác nhau, họ đã nghiên cứu 118 yếu tố phiên mã liên quan sự quang hợp ở bắp và phân tích các gene liên quan ở lúa với trình tự tương tự.

Cuối cùng, các nhà khoa học đã xác định được loại gene OsDREB1C đáp ứng cả 2 điều kiện ánh sáng và nitrogen thấp, từ đó phát hiện rằng gene này điều phối cả quá trình quang hợp và hấp thụ nitrogen.

Thông qua công nghệ di truyền, các nhà khoa học đã cấy gene OsDREB1C vào 2 giống lúa và thử nghiệm trên thực địa tại 3 địa điểm khác nhau ở Bắc Kinh, Hàng Châu và Tam Á (thuộc 3 khu vực miền Bắc, miền Đông và miền Nam Trung Quốc) từ năm 2018-2022. Kết quả cho thấy năng suất của 2 giống lúa này đã tăng lên hơn 30%. Thời gian sinh trưởng cũng rút ngắn lại. Thử nghiệm trên một giống lúa mì, các nhà khoa học cũng phát hiện gene OsDREB1C có thể tăng năng suất hơn 17% và rút ngắn thời gian sinh trưởng từ 3-6 ngày.

Theo nhóm nghiên cứu, phát hiện này có thể cung cấp một giải pháp tiềm năng để tăng năng suất nông nghiệp và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, cũng như đóng góp cho an ninh lương thực của nhân loại.