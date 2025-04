Vào khoảng 23 giờ 40 phút ngày 25-4, Tổ tuần tra kiểm soát gồm: Nguyễn Trọng Cường, Tổ trưởng; Trần Tuấn Anh, Tổ viên; Lê Sĩ Dũng, Tổ viên thuộc Phòng Cảnh giao giao thông Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành kiểm soát vi phạm nồng độ cồn đối với các phương tiện giao thông trên tuyến đường Nguyễn Du thuộc khu phố 2, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương thì phát hiện ô tô biển kiểm soát 38A- 323… nên tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe.

Các giấy tờ liên quan bị tạm giữ

Qua đó, phát hiện người điều khiển ô tô biển kiểm soát 38A- 323… là anh Lê V.T. vi phạm lỗi điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/l khí thở.

Đồng thời, Tổ tuần tra kiểm soát yêu cầu anh Lê V.T. xuất trình các giấy tờ có liên quan thì anh Lê V.T. xuất trình Giấy phép lái xe hạng C; Giấy Chứng nhận đăng ký ô tô biển số 38A- 323...; Giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Giấy Chứng minh Công an nhân dân số 471-718 mang tên Lê V.T., SN 1991, cấp bậc: cấp úy, chức vụ: Sĩ quan nghiệp vụ,...

Qua trao đổi trực tiếp với anh Lê V.T., anh T. khai nhận đang làm việc tại 1 phòng thuộc Công an TP HCM và mong Tổ tuần tra kiểm soát bỏ qua lỗi vi phạm.

Tuy nhiên, qua kiểm tra Giấy Chứng minh Công an nhân dân số 471-718, nghi vấn giả cán bộ công an nên Tổ tuần tra đã tiến hành xác minh ban đầu. Cuối cùng, thấy không né tránh được, tài xế Lê V.T. tự khai nhận Giấy Chứng minh Công an nhân dân trên là do mua từ một người tên Nhân với giá 1.000.000 đồng vào đầu tháng 4-2025. Đồng thời, Lê V.T. tự nguyện giao nộp cho Tổ tuần tra 1 còng số 8.

Hiện nay, đối tượng nghi giả danh công an, cùng các giấy tờ, vật chứng đã được Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương bàn giao cho Công an phường An Phú. Hiện Công an phường An Phú đang kết hợp với Cơ quan điều tra của Công an tỉnh Bình Dương làm rõ lý do động cơ và mục đích của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.