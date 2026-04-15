Phát hiện đôi nam nữ thương vong trong phòng trọ ở Nghệ An

Chiều 15/4, lãnh đạo phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một đôi nam nữ thương vong trong phòng trọ, hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng trưa cùng ngày, người dân sinh sống tại một ngõ trên đường Phạm Kinh Vỹ nghe thấy tiếng la hét phát ra từ một phòng trọ. Khi tiếp cận và mở cửa, người dân phát hiện một nữ sinh nằm gục trong phòng, xung quanh có nhiều vết máu, đã tử vong.

Xe cấp cứu và lực lượng công an có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc và đưa nạn nhân đi cấp cứu

Tại hiện trường, một nam thanh niên cũng được phát hiện trong tình trạng bị thương nặng ở vùng cổ. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu.

Danh tính ban đầu xác định, nữ nạn nhân tên Th. (SN 2004, quê Thanh Hóa), là sinh viên năm cuối của một trường đại học trên địa bàn Nghệ An. Nam thanh niên cũng quê Thanh Hóa, được cho là đến phòng trọ thăm nữ sinh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt, phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra vụ việc.



