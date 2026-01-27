HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Phát hiện đoạn chân người trôi dạt vào bờ biển Khánh Hòa

MINH MINH |

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang làm rõ vụ một đoạn chân người trôi dạt vào bãi biển thuộc Tổ dân phố 1, phường Đông Ninh Hòa.

Sáng 26/1, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa cho biết tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc người dân phát hiện một đoạn chi thể trôi dạt vào bờ biển trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng 25/1, người dân địa phương phát hiện một đoạn chân phải, nghi của nam giới, dạt vào khu vực bờ biển thuộc Tổ dân phố 1, phường Đông Ninh Hòa. Sự việc đã được trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Bùi Bùi)

Qua quan sát ban đầu, bộ phận này được nhận định đã trôi nổi trên biển trong một thời gian. Trên mu bàn chân có một vết sẹo dài, sần cứng, kéo từ khu vực mắt cá chân đến mu bàn chân. Lòng bàn chân có dấu hiệu chai sạn không đều, lớp da dày hơn ở phía ngoài, cho thấy người này có thể gặp vấn đề trong việc đi lại, khiến bàn chân thường nghiêng về một phía khi di chuyển.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với lực lượng y tế và chính quyền địa phương nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm, thu thập dấu vết và lấy mẫu ADN nhằm phục vụ công tác xác minh danh tính.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân, trong đó không loại trừ khả năng liên quan đến tai nạn trên biển hoặc yếu tố hình sự.

