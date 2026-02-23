Phát hiện dấu vết của Anh trong vụ ám sát hụt tướng Nga

Giám đốc FSB Aleksandr Bortnikov.

Tướng Alekseyev, Phó Cục trưởng thứ nhất của Tổng cục Tình báo quân đội Nga (GRU), đã bị bắn nhiều phát vào lưng hồi đầu tháng 2/2026 khi đang chờ thang máy trong khu chung cư của mình ở phía Tây Moscow. Ông đã sống sót sau vụ tấn công.

Giới chức Nga đã bắt giữ ba nghi phạm liên quan đến vụ ám sát hụt, trong đó có kẻ bị cáo buộc là một tay súng được xác định là Lyubomir Korba, 65 tuổi, công dân Nga gốc Ukraine - người đã bị dẫn độ về Nga với sự hỗ trợ của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Vesti hôm 22/2, Giám đốc FSB Aleksandr Bortnikov nhắc lại rằng, vụ ám sát là do các cơ quan tình báo Kiev dàn dựng. Tuy nhiên, họ đã hành động với sự hỗ trợ của “các nước thứ ba”.

“Trước hết, chúng tôi thấy dấu vết của Anh ở đây. Đó là lý do tại sao cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn”, người đứng đầu FSB nói mà không cung cấp thêm chi tiết.

Ông Bortnikov cam kết rằng, Nga sẽ không để vụ tấn công này không bị đáp trả, mô tả bất kỳ cuộc thảo luận công khai nào về các biện pháp trả đũa cụ thể là “một vấn đề tế nhị”.

“Chúng tôi đang theo dõi sát sao mọi diễn biến. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không bao giờ quên và cũng sẽ không bao giờ tha thứ”, ông Bortnikov nói thêm.

Trước đó, FSB cho biết, các cơ quan tình báo Ba Lan đã giúp Ukraine tuyển mộ Korba bằng cách sử dụng con trai ông ta, một công dân Ba Lan. Sau đó, Korba thừa nhận làm việc cho Kiev, nói rằng, ông ta được hứa trả 30.000 USD để giết vị tướng này.