Từng theo học ngành Quản trị kinh doanh, nữ ca sĩ bất ngờ rẽ hướng làm ca sĩ sau một lần thi hát dù trước đó âm nhạc không nằm trong kế hoạch của cô.

Trong làng nhạc Việt, không ít nghệ sĩ nổi tiếng có xuất phát điểm không phải từ những trường đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp. Có người từng theo đuổi những ngành học tưởng chừng không liên quan đến âm nhạc, nhưng một cơ duyên bất ngờ đã khiến họ thay đổi định hướng nghề nghiệp và tìm được chỗ đứng riêng trên sân khấu. Một trong số đó là nữ ca sĩ Bảo Trâm Idol

Thi đỗ đại học Kinh tế Quốc dân bằng cả khối A và D, thử đi thi hát bất ngờ lọt luôn Top 3 chung cuộc

Bảo Trâm Idol, tên thật là Nguyễn Thị Bảo Trâm, sinh năm 1991, là một trong những giọng ca trưởng thành từ chương trình Vietnam Idol 2012. Trước khi theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp, cô từng theo học chương trình Cử nhân quốc tế IBD, chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ít ai biết rằng, thời phổ thông, nữ ca sĩ từng chuyển từ khối D sang khối A khi đang học lớp 12. Dù thay đổi định hướng vào năm cuối cấp, cô vẫn thi đỗ vào Đại học Kinh tế Quốc dân bằng cả hai khối. Trong thời gian học đại học, nữ ca sĩ còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, viết bài cho ấn phẩm của Viện và làm mentor hỗ trợ sinh viên khóa dưới.

Khi ấy, ca hát vẫn chỉ là niềm yêu thích chứ chưa phải con đường nghề nghiệp mà ca sĩ Bảo Trâm dự định theo đuổi. Năm 2012, cô đăng ký tham gia Vietnam Idol với suy nghĩ đơn giản là thử sức tại một sân chơi âm nhạc mà mình yêu thích. Tuy nhiên, giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc đã giúp cô tiến sâu qua các vòng thi và lọt Top 3 chung cuộc.

Thành tích bất ngờ tại Vietnam Idol trở thành bước ngoặt lớn, đưa nữ sinh ngành Quản trị kinh doanh đến với con đường ca hát chuyên nghiệp. Dù vậy, Bảo Trâm không lựa chọn bỏ dở việc học để tập trung hoàn toàn cho nghệ thuật. Sau một thời gian bảo lưu, cô quay lại giảng đường, hoàn thành chương trình và nhận bằng cử nhân.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng việc không xuất thân từ gia đình làm nghệ thuật giúp cô có cơ hội tiếp cận những tư duy và kỹ năng ngoài chuyên môn thanh nhạc. Đây cũng là hành trang giúp nữ ca sĩ có thêm sự chủ động, định hướng rõ ràng hơn trong quá trình phát triển sự nghiệp.

Ca sĩ Bảo Trâm là cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, từng đỗ vào trường bằng cả khối A và D

Không ngừng thử sức với những màu sắc âm nhạc mới, nổi tiếng hơn 1 thập kỷ vẫn quay lại giảng đường học tập

Sau Vietnam Idol, ca sĩ Bảo Trâm dần khẳng định dấu ấn riêng qua những bản ballad giàu cảm xúc. Sở hữu chất giọng trong trẻo, mềm mại cùng cách nhả chữ tinh tế, nữ ca sĩ đặc biệt phù hợp với những ca khúc mang màu sắc tự sự, kể về tình yêu và những rung động trong cuộc sống.

Trong đó, “Chỉ còn những mùa nhớ” là một trong những ca khúc gắn liền với tên tuổi cô sau cuộc thi Bài hát Việt. Cách xử lý nhẹ nhàng nhưng giàu cảm xúc giúp cô ghi dấu trong lòng khán giả. Tiếp đó là ca khúc “Lạc mất em bây giờ” tiếp tục đưa giọng hát của cô đến gần hơn với người nghe trẻ trên các nền tảng âm nhạc số.

Tuy nhiên, Bảo Trâm không chỉ gắn bó với những bản tình ca buồn. Cuối năm 2025, cô gây chú ý khi thể hiện “Phút yếu lòng”, ca khúc nhạc phim “Cải mả” mang màu sắc ma mị, có phần u tối, khác biệt với phong cách ballad quen thuộc.

Đến tháng 4/2026, nữ ca sĩ tiếp tục ra mắt MV “Nước mắt hình nhân”, khai thác những góc khuất trong tình yêu hiện đại với cách thể hiện thiên về nội tâm. Những sản phẩm này cho thấy nữ nghệ sĩ luôn nỗ lực làm mới bản thân, mở rộng khả năng biểu đạt nhưng vẫn giữ thế mạnh truyền tải cảm xúc qua giọng hát.

Ca sĩ Bảo Trâm được biết đến với những bản ballad giàu cảm xúc nhưng cũng không ngừng đổi mới màu sắc âm nhạc

Đáng chú ý, dù đã có những ca khúc được khán giả yêu thích, ca sĩ Bảo Trâm vẫn quyết định tiếp tục học tập để nâng cao chuyên môn. Năm 2018, ở tuổi 27, cô bắt đầu học thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau đó, đến năm 2024, nữ ca sĩ tiếp tục theo học chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Theo nữ nghệ sĩ, việc học nhạc cổ điển giúp cô rèn luyện kỹ thuật, làm chủ giọng hát và tiếp cận những dòng nhạc đòi hỏi sự tinh tế trong cách xử lý. Quá trình học tập cũng giúp nữ ca sĩ mở rộng khả năng biểu diễn, thay vì chỉ gắn bó với dòng ballad từng làm nên tên tuổi.

“Càn quét” nhiều sân khấu lớn nhỏ, vừa góp mặt tại concert quốc gia quy tụ 30.000 khán giả

Không chỉ hoạt động với các sản phẩm âm nhạc cá nhân, Bảo Trâm còn góp mặt tại nhiều chương trình nghệ thuật với các quy mô khác nhau. Ngày 26/7/2026, tại cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ, cô cùng nhạc sĩ, cựu chiến binh Trương Quý Hải thể hiện ca khúc “Hát cho người còn sống”. Tiết mục tại điểm cầu Tuyên Quang kể câu chuyện về những người lính trở về sau chiến tranh, để lại nhiều xúc động cho khán giả.

Trước đó, cô từng tham gia chương trình “Vinh quang Quốc hội Việt Nam”, thể hiện “Ngày Quốc hội” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận và song ca cùng Quốc Thiên trong “Thênh thang đường mới”.

Mới đây nhất, vào tối 1/11/2026, nữ ca sĩ tiếp tục góp mặt tại concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026 – Nối vòng tay lớn”, tổ chức tại Sân vận động Thái Nguyên. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến và thu hút khoảng 30.000 khán giả.

Ca sĩ Bảo Trâm xuất hiện tại concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026 – Nối vòng tay lớn

Theo kế hoạch, ngày 6/12 tới, ca sĩ Bảo Trâm sẽ tham gia liveshow “The Gentleman” kỷ niệm 25 năm ca hát của ca sĩ Phúc Tiệp tại Nhà hát Hồ Gươm. Chương trình còn có sự góp mặt của NSND Quang Thọ và soprano Đào Tố Loan, mang đến cơ hội để cô đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ gắn bó với dòng nhạc thính phòng.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Bảo Trâm vẫn duy trì niềm đam mê với âm nhạc và không ngừng trau dồi chuyên môn. Một cử nhân kinh tế chọn theo đuổi âm nhạc, một ca sĩ đã có dấu ấn vẫn trở lại giảng đường để học nghề bài bản, một giọng ca ballad có thể bước lên sân khấu chính luận – những lát cắt ấy tạo nên chân dung ca sĩ Bảo Trâm ở hiện tại. Không quá ồn ào, không xuất hiện dày đặc, cô chọn cách mở rộng con đường của mình bằng chính năng lực và sự bền bỉ.